Freizeit- und Trailplatz ist zwischen Wengen und Riedsend geplant

Plus Die Villenbacher Räte sprechen auch darüber, wie beim Bürgerhaus in Rischgau gebaut werden darf.

Von Brigitte Bunk

Der Bebauungsplan „Beim Bürgerhaus“ der Gemeinde Villenbach in Rischgau kann derzeit auf der Homepage eingesehen werden. Jeder kann ihn anschauen und, wenn nötig, der Gemeinde seine Bedenken mitteilen. Doch vorher ist laut Bürgermeister Filbrich noch ein Schritt nötig: „Wir brauchen eine Änderung des Flächennutzungsplans, um den Bebauungsplan umsetzen zu können.“ So müssen Flächen für die Landwirtschaft und Grünflächen am bebauten Ortsrand in eine Dorfgebietsfläche umgewidmet werden. Genauer: 1,1 Hektar Dorfgebiet auf bisherigen Flächen für die Landwirtschaft, 0,43 Hektar auf bisherigen Grünflächen und 0,07 Hektar Grünfläche auf bisherigen Flächen für die Landwirtschaft. Alle Räte stimmten dem Änderungs-, Auslegungs- und Billigungsbeschluss für die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung zu.

