Alle Plätze besetzt beim Konzert des Akkordeonorchesters Zusamtal

Das Akkordeonorchester Zusamtal präsentierte in der Stadthalle Wertingen ein abwechslungsreiches Programm an verschiedenen Instrumenten.

Während draußen ein heftiger Sturm Blätter im Wind tanzen ließ, wurden im Foyer der Stadthalle Wertingen die Tische dekoriert und ein Buffet mit selbst gebackenen Kuchen aufgebaut. Schon lange vor dem offiziellen Beginn des Herbstkonzertes des Akkordeonorchesters Zusamtal fanden sich zahlreiche Gäste ein, sodass die zwölf Akkordeonisten samt Schlagzeuger und Gitarrist unter der Leitung von Stefanie Saule das Konzert mit dem Stück „Al la James Last“ schwungvoll eröffnen konnten. Das Foyer war bis auf den letzten Platz besetzt.

Ulrike Pohl, erste Vorsitzende des Vereins, begrüßte anschließend das Publikum und darunter auch einige Mitglieder befreundeter Akkordeonorchester aus Biberbach, Augsburg, Gersthofen und Mertingen, sowie Stadtrat Johann Bröll und Ehrenvorsitzenden Gerhard „Hacky“ Hackenbuchner. Danach gab sie das Wort weiter an ihre Schwester Birgit Sölch, die wieder mit ihrer sympathisch-lockeren Art und allerlei Informationen zu den jeweiligen Stücken durch das abwechslungsreiche Programm führte. Musikalisch folgte „Frank Sinatra in Concert“, anspruchsvoll bearbeitet von Hans-Günther Kölz und souverän gespielt vom Akkordeonorchester. Mit „La Cumparsita“ kam anschließend ein Tango-Ohrwurm zur Aufführung. Begleitet vom gesamten Orchester beeindruckten dabei Andrea Aumiller und Stefanie Saule mit ihren zwei Solo-Stimmen das Publikum. Nach einem mitreißenden Rock 'n' Roll und drei Titeln der schwedischen Popgruppe ABBA gab es volkstümliche Klänge mit Stefanie Saule und Andrea Aumiller an der Steirischen Harmonika, unterstützt von Florian Behr am Bariton. Der Grashäuferl-Boarischer, Leo’s Lied und die rasante Munti-Polka fanden großen Gefallen beim Publikum.

Nach der Pause eröffnete zunächst eine Ensemble-Formation aus den Reihen des Orchesters den zweiten Teil des Konzertes. Sie präsentierten den Herb-Alpert-Titel „Tijuana Taxi“ und mit „Cubanola“ eine Rumba, die schnelle Finger erforderte. Bei „Mack the Knife“, vielen bekannt als „Mäckie Messer“, war wieder Florian Behr gefragt und glänzte mit seinem Posaunen-Solo. (AZ)