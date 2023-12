Die Wertinger Zeitung bekommt Verstärkung

Redakteurin Laura Gastl ist neu im Team der WZ und freut sich auf ihre Aufgabe. Die Zusamstadt Wertingen kennt die 26-Jährige schon lange.

Die Wertinger Zeitung hat ein neues Mitglied in der Redaktion: Laura Gastl (Kürzel: lagad) verstärkt seit 1. Dezember unser Team. Der gebürtigen Augsburgerin ist die Zusamstadt nicht fremd, denn am Gymnasium Wertingen absolvierte sie 2017 ihr Abitur und erinnert sich gerne ans Eisessen im Sommer am Marienbrunnen.

Nach der Schule studierte die heute 26-Jährige Sprachwissenschaften für Englisch, Spanisch und Russisch an der Universität Augsburg. Weil ihr schon damals klar war, dass ihr berufliches Ziel der Journalismus ist, sammelte sie nebenbei viele Erfahrungen in diesem Bereich. Nach einem Praktikum in der Lokalredaktion der Augsburger Allgemeinen in Gersthofen arbeitete sie dort einige Jahre als freie Mitarbeiterin, außerdem absolvierte sie eine Hospitanz beim Bayerischen Rundfunk. Im Januar 2022 startete sie ihr Volontariat und damit die offizielle Ausbildung zur Redakteurin bei der Augsburger Allgemeinen.

Auch in Neuburg an der Donau war sie bereits im Einsatz

Im ersten Jahr schrieb sie über Kommunalpolitik und gesellschaftliche Themen in Neuburg an der Donau; im zweiten Jahr schnupperte die junge Journalistin in die Mantelressorts der Augsburger Allgemeinen hinein. Dazu zählten unter anderem Wirtschaft, Bayern und Welt, Kultur und Journal sowie ein Monat im Korrespondentenbüro in Berlin.

Nun ist Laura Gastl in Wertingen angekommen und freut sich, nah an den Menschen und an den Geschichten dran sein zu können. Am Journalismus schätzt sie die Abwechslung und "Einblicke in die verschiedensten Themenbereiche zu bekommen, um sie den Lesern und Leserinnen näherzubringen". Zudem will sie den Fokus auch in krisenhaften Zeiten auf positive Nachrichten und lösungsorientierte Ansätze legen. Privat liest die 26-Jährige gerne und verbringt Zeit im Garten. (AZ)