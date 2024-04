Wertingen

vor 32 Min.

Dillinger Ärzte operieren am Wertinger Krankenhaus

Plus Seit Januar ist die Wertinger Klinik der Ort, an dem im Landkreis fast alle planbaren Operationen durchgeführt werden. Mit dabei ist ein eingespieltes Orthopäden-Team.

Von Ulrike Hauke

Jürgen Reiser aus Höchstädt wartet im ersten Stock im Wertinger Krankenhaus beim sogenannten Stützpunkt auf seine behandelnden Ärzte. Dr. Jürgen Beck und Dr. Timo Deml, Fachärzte für Orthopädie und Unfallchirurge haben vor knapp fünf Wochen das linke Hüftgelenk durch eine Prothese ersetzt. „2021 musste ich mir bereits die rechte Hüfte von Dr. Beck operieren lassen, beide Male war Arthrose diagnostiziert worden“, berichtet Reiser und lacht trotzdem.

Er sagt, es gehe ihm gut und Beck und Deml erklären, warum das aus ihrer Sicht so ist: „Wir wenden die sogenannte AMIS-Methode an.“ Landkreisweit sind die Ärzte die Einzigen, die nach dieser Methode operieren. Diese Art des Operierens bedeutet, „dass wir nicht seitlich, sondern vorne in der Leistenregion einen Zugang zum Hüftgelenk legen.“ So müssten keine Muskeln und Sehnen durchtrennt werden, es gebe weniger Blutverlust und Schmerzen und die Patienten seien nach der Operation viel schneller wieder mobil.

