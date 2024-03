Wertingen

15:02 Uhr

Eisdiele San Marco bringt italienisches Flair nach Wertingen

Plus Die Betreiber beleben mit ihren bunten Eiskreationen wieder die Innenstadt. Alessandro Rova erzählt, wie er und seine Frau den Weg nach Wertingen fanden.

Von Alexandra Schuster

Ein „Ciao signorina“, eine bunte Eissorten-Auswahl oder einen schaumigen Cappuccino mit Tiramisu – all das gibt es jetzt wieder in der Eisdiele San Marco direkt am Marienbrunnen am Wertinger Marktplatz. Während im Winter an den Sonntagen die Stadt meist eher verlassen wirkt, wird sie jetzt bei schönem Wetter und den ersten längeren Sonnenstrahlen belebt. Die Eisdielen sind gefüllt, Menschenschlangen stehen an den Theken an, Fahrräder reihen sich und rund um den Brunnen sitzen Erwachsene und Kinder und genehmigen sich das erste Eis.

An diesem Tag sitzen Otto Horntrich und Evi Maiershofer aus Wertingen bei leicht regnerischem Wetter im Inneren der Eisdiele San Marco und gönnen sich einen Apfelstrudel mit heißem Kakao und Tee. „Wir freuen uns, dass die Sommersaison eröffnet ist. Das hat im Winter einfach gefehlt“, so der 71-jährige Stadtrat Horntrich. Auch Xaver Strobel aus Ehingen ist begeistert: „Am Montag habe ich gesehen, dass hier wieder eröffnet ist, und bin sogleich hergekommen. Die Besitzer sind immer sehr freundlich und der Kaffee sowie das vegane Fruchteis schmecken auch sehr gut.“

