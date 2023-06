Grüne: Füracker hat sich kräftig "im Ton vergriffen"

Die Grünen Wertingen Zusamaltheim nehmen Stellung zur derzeitigen Diskussion um die Energiewende und den Auftritt Fürackers im Festzelt.

Über die Rede des Bayerischen Finanzministers Albert Füracker beim politischen Abend des Wertinger Volksfestes wurde kontrovers diskutiert. Nun melden sich die Grünen Wertingen-Zusamaltheim in einer Pressemitteilung zu den derzeitigen Diskussionen rund um die Energiekrise um Albert Füracker im Festzelt zu Wort.

Wut-Leserbriefe könnten den Auftritt von Füracker nicht besser machen

In dem Schreiben heißt es: "Auch noch so viele Wut-Leserbriefe von Wertinger Konservativen werden den kürzlichen Auftritt von Albert Füracker beim Volksfest Wertingen nicht besser machen. "Der bayerische CSU-Finanzminister habe sich nach Meinung der Grünen Wertingen-Zusamaltheim kräftig im Ton vergriffen, als er versuchte, die Aktionen von Klima-Protestlern zu persiflieren und bemerkte, "dass mal ein Lastwagen über die festgeklebten Aktivisten rollen“ könne. Diese Aussage passe nach Meinung von Bündnis 90/Die Grünen, ebenso wie die unpassenden Anspielungen des Ministers auf die Statur von Landrat Markus Müller, in die derzeit gängige Praxis von Verunglimpfungen vonseiten der CSU im Vorfeld der im Oktober anstehenden Landtagswahlen.

"CDU/CSU bieten als Opposition keine Lösungen an"

Auch in diese Kategorie gehöre der ständige Versuch der Verunsicherung von Bürgerinnen und Bürgern im Rahmen des laufenden Verfahrens für das Gebäude-Energiegesetz. " CDU/CSU bieten als Opposition keine Lösungen an, sondern betreiben nicht nur in dieser Frage eine Null-Politik", so die Meinung der Grünen Wertingen-Zusamaltheim in der Pressemitteilung. Was das Gesetz betreffe, tue leider die Regierungspartei FDP mit ihrer Blockadehaltung das Ihre dazu, das Thema zu verzögern. Dabei sei Kritik am Gesetzesentwurf durchaus berechtigt und normal für ein parlamentarisches Verfahren, in dem in der Regel Nachbesserungen eingebracht werden.

Die entscheidende Frage - darauf weist der Ortsverband der Grünen hin - ist, wie zeitnah die richtigen Weichen gestellt werden können, um das Ziel der Klimaneutralität bis zum Jahr 2045 zu erreichen. Dafür brauche es eine dringende Umstellung von fossiler auf klimafreundliche regenerative Energie - beim Heizen ebenso wie in der Mobilität. Experten wie der ehemalige VW-Vorstandsvorsitzende Herbert Diess seien sich weltweit einig, dass dabei der aus Solar und Wind erzeugte Strom mit geeigneten Speicherkapazitäten eine Hauptrolle spielen wird, so der Ortsverband der Grünen. Laut Diess gebe China, das aufgrund von deutschem Know How eine rasante Entwicklung erfahren hat, bereits heute ein Beispiel dafür.

Sich gegen neue Entwicklungen zu sperren, sei der Flasche weg

Auch das Heizen mit Strom mittels einer Wärmepumpe sei in anderen Ländern wie Schweden oder Dänemark längst üblich. Sich generell gegen diese neuen Entwicklungen zu sperren, wie es in den derzeitigen Leserbriefen der Wertinger Zeitung zum Ausdruck komme, sei nach Meinung der Grünen und ihrer Vorsitzenden Hertha Stauch und Peter Hurler der falsche Weg. "Die Energie-Wende, die natürlich sozial abgefedert werden müsse, sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die alle betreffe. Während sich viele Bürgerinnen und Bürger noch gegen das Thema sperren oder es ignorieren würden, habe der Landkreis Dillingen und die Stadt Wertingen bereits die Weichen gestellt und arbeite mit Hochdruck an einem Klimaschutzkonzept. "Die Grünen Wertingen-Zusamaltheim sind deshalb zuversichtlich, dass - natürlich unter großen gemeinsamen Anstrengungen - eine Wende erwächst, die zum Ziel führen kann. So könnte es sein, dass in zwanzig Jahren das heute viel geschmähte Thema zur Normalität geworden ist", heißt es abschließend in der Pressemitteilung. (AZ)