Zwei Unfälle in Wertingen: Blechschaden, aber keine Verletzte

Bei einem Unfall in Wertingen ist ein Senior beteiligt. In einem anderen Fall hat es auf einem Parkplatz gekracht.

Die Dillinger Polizei meldet zwei Unfälle, die sich am Freitag im Raum Wertingen ereignet haben. Gegen 7.20 Uhr befuhr ein 84-jähriger Autofahrer die Kreisstraße DLG 39 von Bliensbach in Richtung Wertingen. Am dortigen Ortseingang wollte er in den Kreisverkehr einfahren, übersah jedoch einen bereits dort fahrenden 21-Jährigen mit dessen Pkw. Es kam deshalb zum Zusammenstoß beider Pkw im Kreisverkehr. An beiden Pkw entstand Sachschaden von ungefähr 1500 Euro, beide Fahrer blieben unverletzt.

Unfall auf Parkplatz in Wertingen

Ein weiterer Verkehrsunfall mit geringem Sachschaden ereignete sich gegen 8 Uhr im Wangerbergweg in Wertingen. Auf einem dortigen Parkplatz übersah ein 42-jähriger Autofahrer einen dort geparkten Pkw einer 29-Jährigen und fuhr gegen dessen linke hintere Fahrzeugseite. Es entstand Blechschaden an beiden Pkw in Höhe von gesamt rund 500 Euro. (AZ)