In eine farbige Innenwelt eintauchen

Der Künstler Thomas Baumann präsentiertseine farbintensive Bildserie in Wertingen.

Sattes Grün begegnet intensivem Blau, leuchtendes Orange schiebt sich vor tiefes Violett: Wenn der Künstler Thomas Baumann Farben aufeinandertreffen lässt wie in seiner neunteiligen Serie „Farbkompositionen“, bietet sich dem Auge ein Schauspiel von explosiver Ausdruckskraft. Seine Serien zeigt der Künstler nun ab Montag, 20. Februar, bis Sonntag, 26. März, in den Räumen von Baur Optik in der Hauptstraße in Wertingen. Die Wanderausstellung ist auch in Donauwörth von Dienstag, 28. März, bis Sonntag, 14. Mai, geöffnet. Danach gibt es die Serie auch in Rain am Lech von Montag, 22. Mai, bis Sonntag, 9. Juli, zu sehen. Der 39-Jährige ist als Künstler Autodidakt, er lebt und arbeitet in Meitingen. Seit drei Jahren stellt der gebürtige Augsburger in Augsburg und im Landkreis seine Arbeiten aus. „Ich teste malerisch immer neue Grenzen aus“, sagt Baumann. „Was auf die Leinwand kommt, hat viel mit meinem Innenleben zu tun.“

Anklänge an Natur sind ebenso unter den abstrakten Bildern wie figurative Elemente. Die Betrachtenden sind eingeladen, mit Augen und Gedanken durch die Serien zu wandern und in die Farbexplosionen einzutauchen. In andere Welten entführen auch die Titel der Serien, darunter „Grenzspiele“ und „Märchenwelten“. Dass er seine Bilder in einem Optikfachgeschäft zeigt, passt für Baumann gut zu seinem Verständnis von Kunst: „Hier geht es ums Sehen. Genau hinschauen, sich auf Farben und Formen einlassen und versuchen, Innenwelten im Betrachten von Kunst zu erfassen. Das gehört für mich zu meinem kreativen Schaffen dazu.“ (AZ)