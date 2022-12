Wertingen

vor 18 Min.

In Wertingen wird eine Halle für Geflüchtete aufgestellt

Auf dem alten Turnplatz in Wertingen wird eine Halle für Geflüchtete aufgestellt. Bis zu 120 Menschen sollen dort ab nächste Woche unterkommen können.

Plus Bis zu 120 Menschen sollen ab der kommenden Woche auf dem alten Turnplatz in Wertingen untergebracht werden können.

Von Berthold Veh

Bürgermeister Willy Lehmeier hatte am vergangenen Mittwoch in der Sitzung des Stadtrats darüber informiert, dass sich Wertingen zur Aufnahme von Geflüchteten bereiterklärt hat. Inzwischen hat der Aufbau einer Halle auf dem alten Turnplatz in Wertingen begonnen.

