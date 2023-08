Knoll will Hochwasserschutz in Wertingen, Mehring auch

Zwei Pressemitteilungen ähnlichen Inhalts der Wahlkampf-Konkurrenten Manuel Knoll (CSU) und Fabian Mehring (FW) sind zum Hochwasserschutz in Wertingen eingegangen.

Gleich zwei Pressemitteilungen zum selben Thema haben die Redaktion der Wertinger Zeitung innerhalb weniger Tage erreicht. Es geht um den Hochwasserschutz in Wertingen, und das zuständige Ministerium auf Landesebene ist das von Umweltminister Thorsten Glauber, der den Freien Wählern angehört.

In einem Schreiben richtete sich der CSU-Landtagskandidat und JU-Fraktionsvorsitzende im Dillinger Kreistag, Manuel Knoll, an den Staatsminister. "Vor einer Woche ist die Stadt Wertingen von einem Hochwasserereignis betroffen worden, zum dritten Mal innerhalb von sieben Jahren", heißt es darin eingangs. Knoll verweist darauf, dass seitens der CSU bereits die Bitte im Ministerium eingegangen sei, das schon weitgehend vorbereitete Hochwasserkonzept für die Stadt Wertingen "unverzüglich zu realisieren". Seit dem großen Hochwasser 1985 seien Schutzmaßnahmen in Aussicht gestellt. Das konkrete Projekt sei fachlich mit den Behörden, mit der Bürgerschaft und dem Stadtrat komplett abgestimmt worden.

Zwei Kandidaten wollen Hilfe bei Glauber erwirken

Die Stadt Wertingen hat vor mehreren Jahren eine Machbarkeitsstudie für die Zusam in Auftrag gegeben, diese wurde bereits 2017 abgeschlossen. Bei den Verantwortlichen bestehe "größtmögliche Einigkeit", er werde "die höchste Dringlichkeit bestätigt", so Knolls Einschätzung. Der Wertinger Stadtrat habe die kommunale Beteiligung zugesagt und sogar Mittel zurückgestellt. "Trotzdem geht, obwohl vom Wasserwirtschaftsamt der Bedarf gesehen wird und das Vorhaben mit ihm abgestimmt ist, nichts voran", wirft Knoll dem Minister der Freien Wähler vor. "Die Fachbehörde würde angesichts der aktuellen Gefahrensituation, wie sie auch schon 2015 aufgetreten ist, das Hochwasserschutzkonzept umsetzen, benötigt aber dafür Ihre Unterstützung. Meine dringende Bitte ist deshalb, dass Sie das Anliegen der Stadt und der gesamten Zusamregion in Angriff zu nehmen", so Knoll abschließend.

Kurz darauf dann ein Tätigkeitsbericht seitens des Abgeordneten Fabian Mehring (FW). Auf Bitten von Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier (ebenfalls Freie Wähler) mache Mehring sich bei Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber für eine beschleunigte Umsetzung der geplanten Schutzmaßnahmen an der Zusam und Laugna stark, heißt es in der Pressemitteilung.

Mehring erklärt die Verzögerung bei der Umsetzung nach einem Gespräch mit der Behördenleiterin des Wasserwirtschaftsamtes so: „Das liegt an der durch Pandemie und Energiekrise verursachten Explosion der Baukosten, wonach das Budget für unsere Region schneller erschöpft war als gedacht. Weil zeitgleich weiteres Personal fehlt, gilt derzeit ein Vergabestopp für den Beginn neuer Maßnahmen." Weiter berichtet Mehring: „Sowohl die Notwendigkeit als auch die Wirtschaftlichkeit des Projektes werden als gegeben erachtet. Verwaltungsseitig gibt es also keine Hürden mehr und die Maßnahme kann begonnen werden, sobald wieder ausreichend Geld zur Verfügung steht."

Lesen Sie dazu auch

Eigentlich herrscht Einigkeit über die Maßnahme

Dafür will sich Mehring nun nach eigener Aussage in München starkmachen: „Für die nächsten Haushaltsberatungen seien die eklatanten Steigerungen der Baukosten im Vorfeld bekannt. Der Titel für den Hochwasserschutz muss deshalb entsprechend erhöht werden, sodass der entstandene Projektstau sukzessive aufgelöst werden kann“, ist sich Mehring mit Umweltminister Glauber einig und will sich hierfür in etwaigen Koalitionsverhandlungen persönlich stark machen. Nach Rücksprache mit dem WWA hält Mehring eine Vergabe und Realisierung des Projekts während er nächsten beiden Jahre für möglich. (mit AZ)