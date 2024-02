Wertingen

18:00 Uhr

Long-Covid-Selbsthilfegruppe: "Ich will einfach mein Leben zurück"

Plus Seit mehreren Monaten kommen Betroffene in Wertingen zusammen, um sich über ihre Long-Covid-Erkrankung auszutauschen. Für manche ist es der einzige Ort, an dem sie Verständnis finden.

Von Christina Brummer

Gut vier Jahre ist es her, dass das Corona-Virus zum ersten Mal auftauchte. Gut zwei Jahre lang hielt es die Bundesrepublik in Atem. Aerosole, AHA+L-Regeln, FFP2-Maske, mRNA-Impfstoff waren Vokabeln, die die Deutschen innerhalb kürzester Zeit draufhatten. Für viele war der Spuk dann aber irgendwann vorbei. Das Virus grassiert zwar zur Erkältungssaison immer noch, doch für die meisten Menschen hat es seinen Schrecken verloren. Das macht die Lage von Long-Covid-Patienten nicht besser. Seit ihrer Erkrankung kämpfen sie, dass Mitmenschen, Behörden und Ärzte sie ernst nehmen. Und ihnen helfen. Doch oft fühlen sich die Betroffenen alleingelassen. Um sich zumindest gegenseitig zu unterstützen, hat Elisabeth Knöferl in Wertingen eine Selbsthilfegruppe gegründet. Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist es eine Erleichterung, endlich ernst genommen zu werden.

Im Mehrgenerationenhaus in Wertingen sitzen sie um zusammengeschobene Tische herum. Sie sind schon voll im Thema. Es geht um Briefe von der Berufsgenossenschaft, um eine nicht enden wollende Folge von Arztterminen. Von Diagnosen, Anträgen, Ablehnungsbescheiden.

