Ohne Führerschein gefahren und Unfall verursacht

In Wertingen hatte ein am Unfall Beteiligter kein Interesse daran, dass die Polizei die Angelegenheit näher untersucht.

Ein Auffahrunfall mit einer Gesamtschadenshöhe von ungefähr 2500 Euro ereignete sich am Freitag gegen 9.45 Uhr in der Augsburger Straße in Wertingen. Ein 22-jähriger Autofahrer war auf den Wagen eines vorausfahrenden 45-Jährigen aufgefahren, der auf Höhe einer Tankstelle scharf abgebremst hatte. Der 45-Jährige wollte für die Aufnahme des Verkehrsunfalls keine Polizei hinzugezogen haben und verlies unmittelbar nach dem Personalienaustausch zügig die Unfallörtlichkeit. Der 22-Jährige meldete den Auffahrunfall nachträglich bei der Polizeistation Wertingen. Wie sich herausstellte, ist der 45-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins. Gegen ihn wurden Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. (pol)