Wertingen

vor 17 Min.

Oldtimer-Raritäten zeigen sich in Wertingen

Der Opel P4 von Anton Hauser kommt – ebenso wie alle anderen Oldtimer – wieder glücklich im Ziel in Wertingen an.

Plus Zum Treffen des MC Lech-Schmuttertal in Wertingen gehört auch eine Ausfahrt. Die Bewunderung der Menschen beantworten die Autoliebhaber mit vielseitigen Hupkonzerten.

Von Taisia Matwejew Artikel anhören Shape

Dröhnende Motoren kündigen das Ankommen der Oldtimer in Wertingen an. Mit quietschenden Reifen biegen die bunten Klassiker verschiedenster Auto- und Motorradmodelle auf den Parkplatz. Aufpoliert und mit Fahnen geschmückt sind dort die Old- und Youngtimer ausgestellt, denn an diesem Tag heißt es: Teilnahme erst ab 25 Jahren und älter erlaubt. Rund 300 Fahrzeuge aus dem 20. Jahrhundert stehen am Sonntagvormittag vor der Schwabenhalle. Ihre stolzen Besitzer schlendern meist passend gekleidet zu ihren fahrbaren Schätzen über das Gelände und tauschen sich begeistert aus.

Nicht nur Fahrzeugliebhaber und Fahrzeugliebhaberinnen besuchen die Veranstaltung des MC Lech-Schmuttertal. Auch Menschen aus der Umgebung besichtigen den farbig gefüllten Platz. Der 53-jährige Peter Sendlinger aus Laugna besucht zusammen mit seiner 17-jährigen Tochter Hanah die Ausstellung. „Auch wenn wir keine Autokenner sind, schaut man sich das hier gerne an“, so der Familienvater. Mit einer Spiegelreflexkamera spazieren beide von Auto zu Auto.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen