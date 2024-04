Wertingen

vor 32 Min.

Pfarrerin Rehner verabschiedet sich offiziell aus Wertingen

Plus Im Gottesdienst in der Bethlehemkirche gibt es zum Abschied von Ingrid Rehner innige Umarmungen und ein paar Tränen. Eine Neubesetzung ist bereits in Sicht.

Von Laura Gastl

"Was sagt man, wenn man geht?" Diese Frage stellte Pfarrerin Ingrid Rehner ihrer Gemeinde am Sonntag in der Wertinger Bethlehemkirche. Es war kein üblicher Gottesdienst, der an diesem sonnigen Nachmittag stattfand. Er wurde veranstaltet, um die Seelsorgerin zu verabschieden. Von der evangelischen Kirchengemeinde in Wertingen, die nun ihre ehemalige ist.

Ingrid Rehner zieht weiter. Für die Pfarrerin, die acht Jahre in der Zusamstadt gewirkt hat, ist die nächste Station die Klinikseelsorge in Augsburg. Umgezogen ist sie bereits. Ihr altes Heim ist leer, und das neue "voll unausgepackter Kisten", verriet sie. Den offiziellen Schlussstrich konnte sie jetzt mit ihrer Verabschiedung ziehen, die einen Gottesdienst und einen anschließenden Empfang umfasste.

