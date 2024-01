Prozess um Messerstecherei in Wertingen startet

Nahe des Wertinger Volksfestes kommt es im Mai 2023 zum Streit. Ein Mann zückt dabei ein Messer und verletzt einen damals 16-Jährigen.

Es ist Samstagabend, die Feier auf dem Wertinger Volksfest ist in vollem Gange, da kommt es unweit des Geländes zu einer blutigen Auseinandersetzung, bei der ein damals 16-Jähriger verletzt wird. Ein zu diesem Zeitpunkt 26-Jähriger soll ihn mit einem Messer attackiert haben. Der Mann aus dem Kreis Dillingen steht deshalb am Donnerstag vor dem Augsburger Amtsgericht. Ihm wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Doch nicht nur das.

Der Streit entbrannte im Mai 2023, wie die Organisatoren des Volksfestes betonten, nicht auf dem Fest selbst. Doch einer der Beteiligten flüchtete offenbar vor dem Angreifer zu Sicherheitsmitarbeitern am Festgelände. Daraufhin wurde zur Sicherheit der Festgäste ein Einlassstopp verhängt.

Im Polizeibericht heißt es vor knapp einem Jahr, dass der 26-Jährige, der sich nun vor dem Amtsgericht verantworten muss, dem 16-Jährigen mit einem mitgeführten Messer eine etwa fünf Zentimeter lange Fleischwunde am rechten Oberarm zugefügt habe, die anschließend ärztlich versorgt werden musste. Volksfest-Organisatorin Stefanie Schmid sagte später gegenüber unserer Redaktion: "Wir konnten in dieser Situation nicht mehr ausreichend kontrollieren, da die Security anderweitig beschäftigt war." Außerdem sei ihr das Risiko zu groß gewesen, dass Gewalttäter auf das Festgelände gelangten.

Messerangriff in Wertingen: Mutmaßlicher Täter hatte Alkohol und Amphetamin im Blut

Auch in der Prozessankündigung ist die Rede von einer Schnittwunde am rechten Oberarm. Zudem habe der Angeklagte dem jungen Mann auch eine "Stichwunde am Thorax" zugefügt. Der damals 26-Jährige habe mit dem Messer außerdem in Richtung des Halses seines Kontrahenten ausgeholt. Umstehende hätten den Hieb gegen den Hals jedoch abgelenkt - heißt es.

Laut Anklage war bei der Auseinandersetzung ein Klappmesser mit knapp zehn Zentimetern Klingenlänge im Einsatz. Die Ermittlungen ergaben, dass der Angreifer zur Tatzeit nicht nur über ein Promille Alkohol Blut, sondern auch noch Amphetamin. Er war schon einmal mit dem Gesetz in Konflikt geraten, weil er wenige Monate zuvor mit Amphetamin in Wertingen unterwegs war. Laut einem Gerichtssprecher wird der Mann von Rechtsanwalt Felix Dimpfl vertreten. Der Geschädigte trete in dem Verfahren nicht als Nebenkläger auf, so der Sprecher.

