Wertingen

07:00 Uhr

Schlemmen und Helfen: In Wertingen gibt es eine Hilfsaktion für Erdbebenopfer

Rund 25 türkische Familien haben fleißig gebacken und gekocht. Die Gerichte werden am Freitag auf dem Wertinger Wochenmarkt verkauft. Der Umsatz kommt den Opfern des Erdbebens in der Türkei und Syrien zugute.

Plus Amine Demir bietet am Freitag auf dem Wertinger Wochenmarkt türkische Spezialitäten an. Der Umsatz geht an die Erdbebenopfer. Was es zu essen gibt und wer ihr geholfen hat.

Von Elli Höchstätter

Amine Demir aus Wertingen erinnert sich genau an den Moment, als sie die ersten schrecklichen Bilder aus dem Erdbebengebiet sah. „Ich habe nur geweint“, sagt sie. Die 30-Jährige, die seit zehn Jahren in der Zusamstadt wohnt, hat viele Verwandte und Bekannte in der Türkei. Sie hat Bilder und Videos der Zerstörung gesehen. Die Verzweiflung der Menschen dort geht ihr unter die Haut. Deshalb will Amine Demir helfen. Am Freitag, 17. Februar, wird sie, unterstützt von Freunden und Verwandten, türkische Spezialitäten auf dem Wertinger Wochenmarkt verkaufen. "Der gesamte Umsatz geht an die Erdbebenoper in der Türkei und Syrien", sagt sie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen