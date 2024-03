Schüler der Realschule Wertingen üben sich im Waldumbau

Ein Projekt im Stadtwald Wertingen soll die Jugendlichen mit nachhaltiger Entwicklung vertraut machen. Wie das Gehölz früher aussah und was heute wichtig ist.

Wie funktioniert klimagerechter Waldumbau? Das lernte die Klasse 8b der Realschule Wertingen am praktischen Beispiel. Zusammen mit Försterin Annika Meyer und Johann Stuhlenmiller, dem Geschäftsführer der Forstbetriebsgemeinschaft Dillingen, pflanzten sie im Stadtwald 350 Laubbäume, um den Bestand aufzufrischen. Mit Pickel und Schaufel einen Vormittag lang im Wald zu schuften, Brombeerstauden zu roden und Stecklinge zu setzen, machte den Schülerinnen und Schülern offensichtlich Spaß. „Das ist mal was anderes, als im Klassenzimmer zu sitzen“, war zu hören.

Dabei war die ursprüngliche Idee der 8b eine ganz andere gewesen. Im Rahmen eines „Inno-Lab“ – innovatives Labor – des Kultusministeriums sollten die Schüler lernen, nachhaltig zu denken, und dies mit praktischen Zielen zu verknüpfen. Das Projekt, das sich an den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen orientiert, wird an der Realschule modellhaft getestet, wie die Klassenlehrerin Julia Kellner und Lehrer Wolfgang Rigil berichten.

Die Klasse hatte sich dafür eigentlich den Radweg von Wertingen nach Unterthürheim ausgesucht: Entlang dieser sonnigen Strecke könnten Bäume gepflanzt werden, die Schatten spenden sollen. „An sich eine gute Idee,“ befand Hertha Stauch, die Umweltreferentin des Stadtrats, die im Auftrag der Stadt die Klasse dabei unterstützen sollte. Doch es erwies sich als schwierig, da der Weg direkt an landwirtschaftliche Grundstücke grenzt. Eine diffizile Verhandlung mit vielen Grundbesitzern wäre nötig gewesen. Bei einem Besuch der Referentin in der Klasse wurden deshalb neue Möglichkeiten ausgelotet. Letztendlich stellte die Stadt den Kontakt zur Forstbetriebsgemeinschaft her. Bei Geschäftsführer Johann Stuhlenmiller fand die Initiative ein offenes Ohr. So packten die Jungs und Mädels ihren Rucksack mit Brotzeit voll, schnürten sich feste Stiefel an die Füße und machten sich zusammen mit Julia Kellner und Wolfgang Rigil auf in den Stadtwald. Dort warteten die Forstleute schon und drückten ihren jungen Helfern und Helferinnen eine Schaufel in die Hand. Zunächst musste das Gelände freigeräumt werden von Gestrüpp, um Platz zu machen für die Pflänzchen. Dann wurden die Stecklinge gesetzt: jeweils drei Reihen Spitzahorn, eine Reihe Winterlinde.

Nebenbei erfuhr die Klasse eine Menge Wissenswertes über den Stadtwald als Kommunal- und Privatwald. Neben seiner Funktion als Erholungsgebiet und Frischluftschneise ist der Wald für seine Besitzer auch ein Wirtschaftsfaktor, erklärte Stuhlenmiller. Der 110 Hektar umfassende Stadtwald ist Teil der 9200 Hektar Waldflächen, die die Forstbetriebsgemeinschaft für 1075 Waldbesitzer betreut. Die junge Försterin Annika Meyer wird künftig für den Stadtwald zuständig sein.

Die alten Wertinger erinnern sich, dass der Stadtwald, der sich am Riedrand entlangzieht, einst vorwiegend aus Fichten bestand. Das war der Not nach den Weltkriegen geschuldet, weil schnell wachsendes Bau- und Brennholz gebraucht wurde. Die Stürme Wiebke im Jahr 1990 und Lothar 1999 brachten die Wende. „Damals schon begann der Waldumbau,“ weiß Stuhlenmiller. Fest wurzelnde Bergahorn, Roteiche und Buchen wurden nach dem Kahlschlag durch die Stürme gepflanzt, teils auch mächtige Douglasien. Heute, in der akuten Klimakrise mit großen Hitzewellen oder Nass-Zeiten, kommen weitere Baumarten hinzu, die dem Klima trotzen können.

Doch der Wandel vollzieht sich so schnell, „dass wir teilweise mit dem Waldumbau nicht mehr hinterherkommen,“ sagt Stuhlenmiller. Und es sollten seiner Ansicht nach nicht, wie derzeit, nur Laubbäume, sondern auch wieder Nadelhölzer gepflanzt und neue Arten einbezogen werden. „Denn wir brauchen auch Bauholz, Holz bindet ja viel CO₂.“ Der Waldumbau sei also ein komplexes Thema. Förster würden in Generationen denken, und es sei nicht ganz klar, wohin der Klimawandel führe. Für die Schüler und Schülerinnen der 8b gilt es jetzt, hin und wieder nach „ihrem Wald“ zu schauen und überwuchernde Pflanzen und Gräser zu entfernen, damit er in die Zukunft wachsen kann. (AZ)