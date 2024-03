Tolle Jungkühe überzeugen in Wertingen mit Qualität und Preis

Unter den Jungbullen sticht ein "Wirbelwind"-Sohn heraus beim Zuchtviehmarkt in Wertingen. Starker Preisanstieg bei Kälbern. Weitere Markttermine stehen fest.

Wie gewohnt konnten dem Käuferpublikum beim Wertinger Zuchtviehmarkt zahlreiche hoch typisierte Jungbullen angeboten werden. Nochmals herausstechen konnte Katalognummer 21, ein „Wirbelwind“-Sohn, vorgestellt vom Aufzuchtbetrieb Aumiller in Merching. Mit einem Gesamtzuchtwert von 148 und einem Milchwert von 131 erhielt letztlich der Besamungsverein Greifenberg bei 5900 Euro den Zuschlag. Weitere 14 Stiere wechselten zum Durchschnittspreis von 2340 Euro in den Natursprungeinsatz.

Die Qualität der Jungkühe überzeugt in Wertingen

Zwar fiel das Angebot mit 41 Jungkühen eher knapp aus. Dafür überzeugte die Qualität der vorhandenen Jungkühe beim Markt des Zuchtverbands Wertingen. Bei einer Durchschnittsmilchmenge von 31,3 Kilogramm wurden Gebote bis 2800 Euro abgegeben. Das Preismittel lag bei starken 2130 Euro. Die Preisspitze erzielte eine „Hamlet“-Tochter, gezüchtet und vorgestellt von der Grießer GBR aus Ingstetten. Über 38 Kilogramm Tagesmilchmenge und bestes Exterieur überzeugten einen treuen Kunden aus der Oberpfalz.

Ein imposantes Erscheinungsbild mit höchsten Zuchtwerten (148/131), der "Wirbelwind“-Sohn vom Aufzuchtbetrieb Aumiller in Merching. Foto: Aumiller

Einen starken Auftrieb und attraktive Preise gab es beim weiblichen Zuchtkälbermarkt. Die 50 aufgetrieben Kälber konnten bei einem Durchschnittsgewicht von 97 Kilogramm starke 3,96 Euro pro Kilo netto erzielen. Letztlich konnte der Bedarf nicht gedeckt werden.

Nachfrage nach Nutzkälbern übersteigt deutlich das Angebot

Bereits zwei Tage zuvor hatte die Versteigerung der männlichen Nutzkälber stattgefunden. Die Nachfrage überstieg dabei deutlich das Angebot, was die Preise stark nach oben gehen ließ. Bei einem Durchschnittsgewicht von 97 Kilogramm wurde ein Preismittel von 6,50 Euro pro Kilo netto erzielt.

Die kommenden Nutzkälbermärkte sind für folgende Termine angesetzt: Am Montag, 18. März, sowie am Dienstag, 2. April, finden sie jeweils in der Schwabenhalle Wertingen statt. Der nächste Großviehmarkt folgt am Mittwoch, 10. April, in Wertingen. (AZ)

