Was Wertingen mit der Schweiz verbindet

Am 11. November 1122 – also vor bald 900 Jahren – wurde Wertingen (auf dem Foto das Schloss) zum ersten Mal urkundlich erwähnt.

Plus In der Serie „Wertinger Merk-Würdigkeiten“ blicken wir tief hinein in die 900-jährige Historie der Zusamstadt. Eine Frau spielte zu ihren Anfängen eine wichtige Rolle.

Von Johannes Mordstein

Die Stadt Wertingen feiert im nächsten Jahr ein historisches Jubiläum: Im Jahr 1122 – dann vor exakt 900 Jahren – wurde Wertingen zum ersten Mal in einer Urkunde schriftlich erwähnt. In 900 Jahren ist viel passiert. Die Artikelserie „Wertinger Merk-Würdigkeiten“ beleuchtet die Geschichte der Zusamstadt. Erzählt werden interessante, spannende, traurige, kuriose, bemerkenswerte und im wahrsten Sinne merk-würdige Geschichten aus der Vergangenheit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

