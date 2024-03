Wertingen

vor 34 Min.

Wertingen stimmt Errichtung einer Flüchtlings-Unterkunft zu

Flüchtlings-Unterkunft Wertingen Hier an dieser Stelle in der Nähe des Wertinger Laugna-Kreisels werden zwei Container zur Unterbringung von Geflüchteten aufgestellt.

Plus In der Nähe des Laugnakreisels werden für die Dauer von fünf Jahren zwei Container für Asylsuchende aufgestellt.

Von Berthold Veh

Über die Errichtung einer Gemeinschaftsunterkunft für "Flüchtlinge und Asylbegehrende" hat der Bauausschuss des Wertinger Stadtrats am Mittwochabend bei seiner Sitzung in der Stadthalle diskutiert. Stadtbaumeister Anton Fink erläuterte das Projekt der Firma H&M Immobilien GmbH aus Pollenfeld bei Eichstätt. Das Unternehmen beantragte, zwei Container für insgesamt 48 Menschen auf dem Areal in der Nähe des Laugnakreisel aufstellen zu dürfen. Der Freistaat Bayern wird die Unterkunft anmieten, damit der Landkreis Dillingen dort Geflüchtete unterbringen kann. Die Nutzung ist auf fünf Jahre beschränkt, betonte der Stadtbaumeister.

Die Container, die auf dem Grundstück in der Laugnastraße 50a (gegenüber Starkstelle) platziert werden, haben eine Länge von etwa 24 Metern und eine Breite von 14,50 Metern. 20 Zweitbettzimmer und zwei Vierbettzimmer sollen eingerichtet werden, informierte Fink. Die Nutzung sei auf fünf Jahre befristet, weil laut Bebauungsplan im Gewerbegebiet Wohnen eigentlich nicht vorgesehen sei.

