Wunderschöne Mozartmusik erklingt bei Kerzenlicht

Die Wertinger Bläserphilharmonie und ein Münchner Chor bringen ein neues Arrangement zum Klingen. Das besondere Requiem ist in Wertingen, München und Augsburg zu erleben.

Es ist die Idee des Dirigenten. Beim Präsidenten der Wertinger Stadtkapelle stößt Germán Moreno López damit auf offene Ohren. "Das wagen und schaffen wir", entscheiden Hubertus von Zastrow und sein Team. Nach der erfolgreichen Aufführung der Wertinger Music-Story liegt ihm daran, weiterhin neue Wege zu gehen, vielfältige Musik zum Klingen zu bringen, Unerwartetes zu präsentieren. So wird die Bläserphilharmonie Wertingen gemeinsam mit dem Münchner Projektchor Vox Nova in drei Städten das Mozart Requiem lebendig werden lassen - nicht wie üblich mit Streichern, sondern mit Bläsern, und dennoch als homogene Einheit.

Jede Note macht in dem Mozart Requiem Sinn

"Musik ist Beziehung zwischen allen Noten und allen Elementen", sagt Germán Moreno López. Komponisten wie Mozart hätten es geschafft, sehr enge Beziehungen und eine Einheit zu schaffen. "Jede Note macht in den Kompositionen Sinn." Moreno López sieht seine Aufgabe darin, diesen Sinn zu vermitteln - den Musikern und Musikerinnen, den Sänger und Sängerinnen. Damit will er den Zuhörern und Zuhörerinnen vollen Musikgenuss ermöglichen. "Gute Musik ist einfach schön", schwärmt der Dirigent der Wertinger Bläserphilharmonie.

Zu dieser schönen Musik gehört für Moreno López eindeutig das Requiem von Mozart. Ein Requiem, die Messe für einen Verstorbenen, wird traditionell in einer Kirche aufgeführt. Damit eignet es sich bestens für das traditionelle Mitwirken der Bläserphilharmonie während der "Wertinger Nacht" in der Stadtpfarrkirche St. Martin. Als Totenmesse steht die Musik für Moreno López gleichzeitig für den Übergang, passt damit wunderbar in die Jahreszeit, und vermittelt auch ganz viel Feierliches und Feuriges.

Wertinger Dirigent spricht von wunderschöner Musik

Mozart habe in seinen letzten Lebensjahren sehr viel gearbeitet, war gestresst und spürte laut dem Wertinger Dirigenten irgendwann, dass er sterben wird. "Letztendlich hat er sein eigenes Requiem komponiert." Selbst konnte er es nicht ganz vollenden, kamen doch andere Werke wie die Zauberflöte dazwischen. Über diese Zeit des energievollen Schaffens gibt es verschiedene Erzählungen, einschließlich Verfilmung.

Klar ist das Ergebnis eines Requiems - eine wundervolle Musik, ursprünglich komponiert für ein Streichorchester. "Mit Geigen, Bratschen und Celli ist der Klang grundsätzlich homogener", weiß Moreno López. Das hält den 33-jährigen Dirigenten allerdings nicht davon ab, das Mozart-Requiem mit seiner Bläserphilharmonie zu spielen. Auf der Basis eines speziell für Bläser umgeschriebenen Fassung hat er Teile persönlich nochmals neu arrangiert. Sie gingen gegen seine Intention. Gérman Moreno López will Homogenität. Wenn in einem Satz ursprünglich die erste Geige die tragende Rolle innehat, übernimmt das bei ihm die erste Klarinette. Nur wenn es hoch hinaufgeht, springen Oboe und Flöte ein. "Das Herz eines Blasorchesters sind die Klarinetten", erzählt der Dirigent, "durch sie kommt der Klang." 18 Klarinetten werden bei dem Requiem im Einsatz sein, dazu 37 weitere Blasinstrumente und eine Pauke. Wer sie spielt, haben die Schlagzeuger - normalerweise sind mindestens sechs im Einsatz - untereinander entschieden. "Wer will, macht es", so Moreno López, "alle können das sehr gut."

Profis wirken noch immer in der Wertinger Stadtkapelle mit

Gleich mehrere Musiker und Musikerinnen sind aus der Wertinger Stadtkapelle heraus Profimusiker geworden. "Und sie spielen immer noch bei uns mit", freut sich Hubertus von Zastrow, "ehrenamtlich wie das restliche Orchester." Und auch der Münchner Projektchor Vox Nova ist als Verein unterwegs.

An diesem Wochenende werden die Wertinger Bläserphilharmonie und der Münchner Chor erstmals gemeinsam proben, am Mittwoch steht dann die Generalprobe mit den professionellen Gesangssolisten an. "Die erste und letzte komplett gemeinsame Probe", erzählt Dirigent Moreno López. Am Freitag, 18. November, erklingt das neu arrangierte Mozart-Requiem ab 18 Uhr erstmals öffentlich in der Wertinger Stadtpfarrkirche. Gefolgt von zwei weiteren Candlelight-Konzerten am Samstag, 19. November, 17 Uhr, in der Nazarethkirche in München und am Sonntag, 20. November, 16 Uhr, in der Basilika St. Ulrich und Afra in Augsburg.

Candlelight-Konzerte in Wertingen, München und Augsburg

Zwei Heimspiele sozusagen und ein Konzert in der Fuggerstadt. Dort, so Moreno López, gebe es kein professionelles Blasorchester. "Wir sind ein Laienorchester, ein sehr gutes Laienorchester", sagt er überzeugt. Es sei legitim, sich dort zu präsentieren. "Das ist gut für die Musiker und erst recht für die Augsburger."

