Einbau einer zweiten Mittelinsel in Wortelstetten

Durchgangsverkehr in Wortelstetten wird im Juni umgeleitet

Auf der Ortsdurchfahrt Wortelstetten wird ab Anfang Juni eine zweite Mitttelinsel eingebaut. Wie das für die Kreisstraße DLG 3 zuständige Landratsamt Dillingen mitteilt, beginnen die Bauarbeiten am Montag, 3. Juni. Sie laufen damit zeitweise parallel zu den Sanierungsarbeiten am Kreisverkehr in Wertingen.

Fahrpläne des AVV während der Bauarbeiten in Wortelstetten folgen

Die Insel wird am Ortsende von Wortelstetten (in Richtung Ehingen) eingebaut. Durch den Augsburger Verkehrsverbund (AVV) werden noch genaue Baustellen-Fahrpläne für den öffentlichen Nahverkehr erstellt. Informationen gibt es auf der Homepage des AVV unter www.avv-augsburg.de.

Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis 28. Juni. Der großräumige Verkehr wird von Frauenstetten über Hohenreichen, Langenreichen, die Bundesstraße 2 (bis Nordendorf), Ehingen nach Wortelstetten, sowie in umgekehrter Richtung geleitet. Die Umleitung ist laut Pressemitteilung ausgeschildert. (AZ)

