Corona am Arbeitsplatz

vor 51 Min.

Wann gilt eine Corona-Infektion als Arbeitsunfall?

Plus In Deutschland infizieren sich täglich Menschen am Arbeitsplatz, entschädigt werden nur wenige. Woran liegt das und wie kann ich meinen Anspruch geltend machen?

Von Jonathan Lindenmaier

Zu Beginn der Pandemie hatte es ein Unternehmer aus der Nähe von Gütersloh geschafft, kurzzeitig zu einem der wohl unbeliebtesten Menschen in Deutschland aufzusteigen: Clemens Tönnies. In einem seiner Fleischbetriebe brach Corona aus. 5899 Mitarbeiter ließen sich testen, bei 1331 wurde Corona nachgewiesen, die ganze Belegschaft musste in Quarantäne. Der Fall entfachte eine Diskussion über Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie. Das Unternehmen soll seine Mitarbeiter nicht ausreichend geschützt haben. Die Arbeitsbedingungen wurden als unwürdig kritisiert.

