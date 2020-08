vor 51 Min.

Eine Firma aus der Region will den Wasserstoff-Lkw bauen

Plus In zwei Jahren sollen Brennstoffzellen-Lastwagen der Firma Quantron aus Gersthofen über Straßen rollen. Über eine Zukunft ohne Lärm und Anfragen aus ganz Europa.

Von Dominik Stenzel

Es klingt schon mal gut: Die Lastwägen der großen Speditionen, die tagtäglich Güter und Lebensmittel über Deutschlands Autobahnen transportieren, machen kaum mehr Lärm. Anstatt Stickoxide und Feinstaub stoßen sie lediglich Wasserdampf aus – dank der Brennstoffzellen, die sie antreiben. Nach Feierabend – bis zu 700 Kilometer sind zurückgelegt – geht es für die Fahrer zur nächsten Wasserstofftankstelle, um die Energiereserven wieder aufzuladen.

Momentan ist das alles noch ein Zukunftsszenario. Doch Wasserstoff könnte im Verkehr bald eine wichtige Rolle spielen. Auch die Augsburger Firma Quantron will einen Teil dazu beitragen, dass mit Brennstoffzellen angetriebenen Nutzfahrzeuge auf Europas Straßen bald keine Seltenheit mehr sind. Gründer und Vorstand Andreas Haller, 41, formuliert jedenfalls ambitionierte Ziele: „Quantron wird als Mobilitätsdienstleister in Europa zukünftig einen wichtigen Platz einnehmen.“

Das Unternehmen Quantron ist erst ein Jahr alt

Gerade einmal seit einem Jahr gibt es das Unternehmen. Trotzdem kann es auf eine lange Firmengeschichte zurückblicken. Denn Quantron ist aus der Firma Haller in Gersthofen hervorgegangen. Vor fast 130 Jahren wurde Haller in Augsburg als Lohnkutscherei gegründet und war später das erste Taxiunternehmen der Stadt. Seit den 1950er Jahren spezialisiert sich die Firma auf Verkauf und Reparatur von Nutzfahrzeugen und hat mittlerweile Standorte in Dillingen und Ulm. Nun, knapp 70 Jahre später, folgte mit der Gründung der Quantron AG die nächste richtungsweisende Veränderung: Deren Mitarbeiter sollen sich auf den Bereich Elektro-Mobilität fokussieren.

So vielfältig lässt sich Wasserstoff einsetzen 1 / 3 Zurück Vorwärts Strom und Wärme: Wasserstoff ist energiereich. Erneuerbar erzeugte Energie lässt sich damit längere Zeit speichern. Wird etwa nachts oder im Winter Strom benötigt, kann der Wasserstoff wieder zur Stromerzeugung genutzt werden. Dies geschieht in einer Brennstoffzelle. Dabei wird auch Wärme frei, die zum Heizen genutzt werden kann. Der Strom aus der Brennstoffzelle kann dann im Haus genutzt werden oder zurück ins Stromnetz fließen.

Verkehr: Mit Wasserstoff kann man auch Autos, Laster oder Züge antreiben. Das funktioniert auch über eine Brennstoffzelle, die mit dem Wasserstoff Strom erzeugt. Der Strom treibt dann einen E-Motor und damit das Fahrzeug an. Auf Basis von Wasserstoff lassen sich auch künstliche Treibstoffe herstellen, zum Beispiel Kerosin. Der Vorteil: Diese sind dann nicht mehr fossilen Ursprungs und klimaneutral.

Industrie: Wasserstoff kann auch in der Industrie helfen, Emissionen des Klimagases CO₂ zu senken. Besonders große Vermeidungspotentiale gibt es in der Stahlindustrie. Statt Koks lässt sich Wasserstoff in Hochöfen einsetzen, den Sauerstoffgehalt von Eisenerz zu senken.

Dass die Nachfrage nach emissionsfreien Nutzfahrzeugen in Zeiten des Klimawandels steigen wird, hatte Geschäftsführer Haller schon früher erkannt. „In der Bevölkerung ist in den vergangenen Jahren das Bewusstsein gereift, dass wir nur einen Planeten Erde haben“, sagt er. Bereits 2011 verkaufte die Firma Haller den ersten Elektrobus Deutschlands an die Stadtwerke Osnabrück. 2016 wurde im Unternehmen schließlich eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die sich intensiv mit dem Thema Elektromobilität auseinandersetzte und die Weichen für die Zukunft stellen sollte. Zwei Jahre später gingen die ersten Angebote für schwere Elektro-Lkw an Speditionen.

Andreas Haller war es wichtig, die beiden Geschäftszweige zu trennen und eine neue Marke zu schaffen: „Die Firma Haller ist vielleicht hier im Umkreis recht bekannt, wir wollen uns im Bereich Elektromobilität aber europaweit aufstellen.“ Aus einigen Vorschlägen habe sich der Name Quantron – kurz für „Quantensprung in der Elektronik“ – durchgesetzt. Vom elektrischen Van bis zum E-Sattelschlepper – das 2019 gegründete Unternehmen bietet seinen Kunden neue Fahrzeuge an, elektrifiziert aber auch gebrauchte Lastwagen oder Busse. Dabei wird etwa bei einem Lastwagen der Dieselmotor samt Getriebe durch einen Elektromotor ersetzt, die Treibstofftanks an der Seite weichen Akkus.

Quantrum will in Zukunft das komplette Spektrum der E-Mobilität abdecken

Wie Haller erklärt, wolle Quantrum in Zukunft, das komplette Spektrum der E-Mobilität abdecken. Und dazu gehören neben rein batterie-elektrisch angetriebenen Nutzfahrzeugen eben auch Wasserstoff-Transporter. Bei diesen wird in einer Brennstoffzelle Wasserstoff und Luftsauerstoff zu elektrischer Energie umgewandelt. Solange Wasserstoff grün produziert werde, sei dieser nachhaltig und effektiv, sagt Haller. Der entscheidende Vorteil gegenüber herkömmlichen elektronischen Nutzfahrzeugen: Durch Brennstoffzellen angetriebene Lastwagen oder Transporter haben eine deutlich höhere Reichweite. „Mit rein batterie-elektrischem Antrieb kommen die Fahrzeuge ungefähr 250 Kilometer – im Stadtverkehr reicht das aus. Bei allem, was darüber hinausgeht, sehen wir die Brennstoffzelle“, erklärt Haller.

Der Energon, ein Wasserstoff-Lastwagen der Augsburger Quantron AG, soll 2022 in Serienproduktion gehen. Bild: Quantron Ag

Das Flaggschiff im Bereich der Wasserstoff-Lastwagen soll der Energon werden, ein 44-Tonnen-Lastwagen mit einer Reichweite von 700 Kilometern. Als Basisfahrzeug dient der Laster Iveco Strator. Anstelle des Dieselantriebs baut Quantron einen 340 Kilowatt starken Elektromotor ein, der seine Energie aus einer Brennstoffzelle speist.

Anfragen für den Energon kommen aus ganz Europa

Schon jetzt können Kunden den Energon bestellen. Die Anfragen kämen aus ganz Europa, sagt Haller. „Wichtig ist, dass wir in Zukunft eine Serienproduktion darstellen können.“ Mitte 2022 soll es so weit sein, so der Plan der Firma. Auch im Bereich Wasserstoff will Quantron in Zukunft sämtliche Nutzfahrzeug-Typen abdecken: „Der nächste Schritt ist, dass wir auch den Zwölf-Meter-Bus mit der Brennstoffzelle versehen.“

Wie Wasserstoff dem Klima hilft 1 / 3 Zurück Vorwärts Wasserstoff ist ein effizienter Energiespeicher: Überschüssig produzierter Strom aus regenerativer Energie kann in großen Mengen über viele Monate gespeichert werden.

Der Austausch von nur einem Dieselbus gegen einen Brennstoffzellenbus würde jährlich 50 Tonnen CO₂ sparen. Das entspricht einem Jahresausstoß von circa 29 PKW.

3 Minuten dauert das Tanken von Wasserstoff und ist somit genauso schnell und bequem wie bei konventionellen Fahrzeugen.

Das Firmengelände der Firma Haller in Gersthofen ist längst zu klein für Quantrons ambitionierte Pläne. Die Arbeiten an der neuen Zentrale im Augsburger Güterverkehrszentrum, wo sich auch eine 3000 Quadratmeter große Produktionshalle befindet, sind fortgeschritten – im kommenden Monat soll sie eröffnet werden.

Aktuell hat Quantron 40 Mitarbeiter – in Zukunft sollen in Augsburg rund 250 Angestellte beschäftigt sein. Darunter Mechaniker, die Nutzfahrzeuge bauen und umrüsten, und Ingenieure.

An weiteren Standorten sei das Unternehmen bereits dran: „In der Corona-Krise fallen viele Arbeitsplätze weg, wir können Stellen aufbauen. Das ist natürlich erfreulich“, sagt Haller.

