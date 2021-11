Wo die Strompreise in unserer Region steigen - und wo sie fallen

Plus Auf zahlreiche Kundinnen und Kunden in der Region kommen im neuen Jahr höhere Stromkosten zu. Es gibt aber auch Anbieter, bei denen die Preise fallen.

Fahren mit E-Autos, Heizen mit Wärmepumpen – Strom nimmt im Klimaschutz eine wichtige Stellung ein und soll zum Hauptenergieträger werden. Eine gute Nachricht schien da, dass zum Jahreswechsel die Ökostromumlage sinken wird. Doch die Hoffnung, dass damit auch die Strompreise stark nachgeben werden, erfüllt sich für viele Verbraucherinnen und Verbraucher in unserer Region nicht: Zahlreiche Anbieter heben die Tarife an. Der Grund ist, dass andere Entwicklungen der Senkung entgegenwirken und die Preise steigen lassen.