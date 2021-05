Konjunktur

vor 47 Min.

Zwischen Aufschwung und großer Krise: So geht es der Wirtschaft in der Region

Die Erholung der Industrie hat auch in Schwaben an Tempo gewonnen.

Plus Der Aufschwung in den USA und China beflügelt die Industrie in Schwaben. Doch in anderen Bereichen wachsen die Existenzsorgen. IHK-Präsident Kopton übt heftige Kritik an der Politik.

Von Matthias Zimmermann

Zweigespalten ist die Wirtschaft in der Region aktuell laut der jüngsten Konjunkturumfrage der IHK Schwaben. Auf der hellen, der Tagseite, steht nach den Worten von IHK-Präsident Andreas Kopton die Industrie. Sie „leuchtet“ nach der schweren Krise bereits wieder, wie er am Mittwoch bei der Vorstellung der Ergebnisse der vom 19. bis 29. April erhobenen Umfrage sagte. Mit mehr Aufträgen, guter oder zumindest befriedigender Geschäftslage und klar positiven Erwartungen stehen die Zeichen nicht mehr auf Krise.

