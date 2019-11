vor 60 Min.

Lufthansa-Streik läuft: Gestrichene Flüge, Sonderflugplan, Eurowings

Beim Lufthansa-Streik im November 2019 fallen am Donnerstag und Freitag viele Flüge aus. Wir informieren rund um Rechte, betroffene Flüge, Eurowings und den Sonderflugplan.

Der Lufthansa-Streik im November 2019 hat heute am Donnerstag begonnen. Hier finden Sie die Infos rund um gestrichene Flüge, Sonderflugplan und Eurowings.

Der Lufthansa-Streik hat am Donnerstag um 0 Uhr begonnen und wird 48 Stunden lang laufen, wie ein Sprecher der Gewerkschaft Ufo mitteilte. Heute gibt es 700 gestrichene Flüge, am Freitag weitere 600. Insgesamt sind rund 180.000 Passagiere betroffen. Die Lufthansa hatte am Mittwoch noch versucht, den Streikt juristisch zu stoppen, war vor Gericht aber gescheitert.

Der Grund für den Streik der Flugbegleiter im November 2019 ist ein Tarifkonflikt. Für alle fünf Flugbetriebe der Lufthansa hat die Gewerkschaft Ufo jeweils separate Tarifforderungen aufgestellt und sich in Urabstimmungen die Zustimmung der Mitglieder zu Streiks geholt.

Welche Flüge werden gestrichen? Gibt es auch einen Eurowings-Streik? Wie lässt sich der Sonderflugplan aufrufen? Welche Rechte haben Fluggäste? Hier bekommen Sie die Antworten.

Wann findet der Flugbegleiter-Streik statt?

Der Streik bei der Lufthansa hat am Donnerstag, 7. November 2019, um 0 Uhr begonnen. Er läuft 48 Stunden lang bis einschließlich Freitag, 8. November 2019.

Die Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo kündigt einen Streik an.

Gestrichene Flüge beim Lufthansa-Streik 2019: Welche Flüge fallen aus?

Ufo-Vize Daniel Flohr hatte Anfang der Woche angekündigt: "Wie schon bei den letzten Warnstreiks wird der gesamte Konzern von dieser erneuten Arbeitskampfwelle betroffen sein." Weitere Aufrufe bei anderen deutschen Flugbetrieben des Konzerns seien jederzeit möglich. Konkret wurden von der Lufthansa am Donnerstag 700 und am Freitag weitere 600 Flüge gestrichen.

Lufthansa-Streik am Donnerstag und Freitag: Gibt es auch einen Eurowings-Streik?

Grundsätzlich möglich sind Arbeitsniederlegungen bei der Lufthansa-Kerngesellschaft sowie bei vier weiteren Flugbetrieben mit deutschem Tarifrecht. Das sind Eurowings Deutschland, Germanwings, Lufthansa Cityline sowie SunExpress. Am Donnerstag will die Gewerkschaft mehr Details nennen.

Sonderflugplan: Lufthansa-Kunden können Notfallplan mit Flugstatus prüfen

Am Mittwochnachmittag wurde der Sonderflugplan von der Lufthansa veröffentlicht, der sich über die Website www.lufthansa.com aufrufen lässt. Betroffene können über den Punkt "Flugstatus" mit ihrer Flugnummer Informationen zu ihrer Verbindung abrufen.

Lufthansa-Hotline für aktuelle Informationen

Wer auf der Website nicht die nötigen Infos findet, kann die kostenlose Hotline der Lufthansa nutzen:

Deutschland : +49(0)69 86 799 799

: +49(0)69 86 799 799 Großbritannien : +44 800 358 0538

: +44 800 358 0538 Frankreich : 0805 98 0097

: 0805 98 0097 Spanien : 900 901 465

: 900 901 465 Italien : 800 089 775

: 800 089 775 Russland : 8800 3334 265

Lufthansa-Streik im November 2019: Rechte der betroffenen Fluggäste

Fällt ein Flug streikbedingt aus oder verspätet sich um mehr als drei Stunden, muss die Fluggesellschaft Reisenden nach Einschätzung des Reiserechtlers Paul Degott eine alternative Beförderung zum Ziel anbieten - zum Beispiel durch eine Umbuchung auf einen anderen Flug.

Die Lufthansa hat bereits angekündigt, dass Betroffene ihr Ticket für Donnerstag oder Freitag kostenlos auf einen Termin innerhalb der nächsten zehn Tage umbuchen können. Bei Flügen innerhalb von Deutschland sei über die Lufthansa-Website auch eine Umbuchung auf die Deutsche Bahn möglich.

Streik bei der Lufthansa aktuell: Gibt es eine Entschädigung bei Flugausfall?

Wird der Flug definitiv annulliert oder ist mehr als fünf Stunden verspätet, können Reisende ihr Ticket zurückgeben und das Geld dafür einfordern. Eine Entschädigung nach EU-Fluggastrechte-Verordnung steht Reisenden in so einem Fall nicht zu. Denn bei einem Streik handelt es sich laut Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs um höhere Gewalt.

Welche Regeln gelten für Pauschalurlauber?

Bei Pauschalreisen gilt: Der Reiseveranstalter muss sich um alternative Beförderung kümmern. Ab mehr als vierstündiger Verspätung am Ankunftsort können Urlauber den Reisepreis laut Degott nachträglich anteilig mindern. Verkürzt sich ein Kurzurlaub durch den Streik erheblich, kann der Gast die Reise auch stornieren. Er bekommt dann den Reisepreis zurück. (mit dpa)

