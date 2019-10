vor 36 Min.

Reinigungskräfte planen Proteste und Warnstreiks an deutschen Flughäfen

An mehreren deutschen Flughäfen kommt es am Dienstag zu Warnstreiks.

Die IG Bau hat für Dienstag zu Warnstreiks an zahlreichen deutschen Airports aufgerufen. Auch am Flughafen München gibt es Proteste.

An mehreren Flughäfen kommt es am Dienstag zu jeweils mehrstündigen Arbeitsniederlegungen im Reinigungssektor. Insbesondere die Airports Frankfurt, Berlin-Tegel und Münster/Osnabrück sind von den Warnstreiks betroffen.

Am Flughafen Frankfurt kann es aufgrund der Warnstreiks zu Beeinträchtigungen des Flugverkehrs am Dienstagvormittag kommen. Passagiere, die am Flughafen Münster/Osnabrück abfliegen, müssen den ganzen Tag mit Verzögerungen und Einschränkungen rechnen.

Warnstreiks: Flugverkehr am Flughafen München wohl nicht betroffen

Protestaktionen gibt es auch an den Flughäfen München, Düsseldorf, Stuttgart, Hannover, Dortmund und Nürnberg. Nach derzeitigem Stand ist der Flugverkehr an diesen Standorten aber nicht betroffen.

Aufgerufen zum Streik hat die Gebäudereiniger-Gewerkschaft IG BAU. Grund sind festgefahrene Verhandlungen über einen Rahmentarifvertrag im Gebäudereiniger-Handwerk.

