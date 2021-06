Roboterbauer

Neuer Kuka-Finanzchef: Warum den Chinesen der Posten so wichtig ist

Plus Neben Kuka-Boss Peter Mohnen wird der neue Finanzchef viel Macht bekommen. Nicht zum ersten Mal zeigen die chinesischen Besitzer, wie wichtig ihnen die Zahlen sind.

Von Michael Stifter

Wenn ein Unternehmen vorzeitig und ohne nähere Erklärung einen der wichtigsten Manager austauscht, eröffnet das fabrikhallengroße Räume für Spekulationen. Umso ungewöhnlicher ist das eisenharte Schweigen rund um den Augsburger Roboterbauer Kuka, der einen Nachfolger für Finanzvorstand Andreas Pabst sucht. Was nach einem Job für akribische Zahlenmenschen klingen mag, ist heute in Wahrheit einer der mächtigsten Posten in deutschen Konzernen – und nicht selten das Sprungbrett nach ganz oben. Auch deshalb dürfte den wortkargen chinesischen Eigentümern diese Personalie so wichtig sein.

