Bricht Tirol mit seinem Nachtfahrverbot EU-Recht?

Plus Spediteure und Wirtschaftsverbände nehmen die österreichische Verkehrspolitik ins Visier. Ein neues Rechtsgutachten unterstützt sie dabei.

Von Matthias Zimmermann

Luftverschmutzung ist noch immer ein ernstes Problem in Europa. Obwohl sich die Lage in vielen Ländern verbessert hat, sind nach Angaben der Europäischen Umweltagentur im Jahr 2018 fast 380.000 Menschen in den 28 Mitgliedstaaten wegen zu hoher Schadstoffbelastung in der Luft einen vorzeitigen Tod gestorben. Die EU-Mitgliedsländer sind darum verpflichtet, Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität zu ergreifen. Das muss man wissen, um den folgenden Streit zu verstehen.

