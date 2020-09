17:49 Uhr

Wirtschaft in Schwaben rechnet bald mit mehr Insolvenzen

Plus Ab Oktober müssen wieder Insolvenzen angemeldet werden. Der Handel in Schwaben fordert Sonntagsöffnungen, um Umsatzverluste und ausgefallene Marktsonntage auszugleichen.

Von Michael Kerler

Zum Höhepunkt der Corona-Krise hatte die Politik ein Auge zugedrückt: Selbst wenn in Deutschland Unternehmen in starke Schieflage gerieten, mussten sie nicht Insolvenz anmelden. Dementsprechend waren kaum Pleiten zu beobachten. Doch das könnte sich bald ändern – auch in unserer Region. „Ja, wir werden Insolvenzen sehen“, sagt Marc Lucassen, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Schwaben im Gespräch mit unserer Redaktion. „Wir werden auch mehr davon sehen als zuvor“, fügt er an.

Der Grund: Zum 1. Oktober tritt eine Änderung der Corona-Erleichterungen in Kraft. Dann müssen Firmen wieder Insolvenz anmelden, wenn sie zahlungsunfähig sind – selbst wenn die Corona-Krise daran Schuld trägt. Nur für Unternehmen, die krisenbedingt überschuldet sind, gilt die Ausnahmeregelung noch bis zum Jahresende. Hart getroffen hat die Krise zum Beispiel den Freizeitsektor. „Für Nachtclubs oder Reiseveranstalter ist die Situation schwierig“, sagt Lucassen.

Schwabens Wirtschaft fasst nach dem steilen Absturz wieder Tritt: „Wir sehen ein V“

Doch bis auf besonders hart getroffene Branchen fasst die Wirtschaft in der Region langsam wieder Tritt. Auf den steilen Absturz durch Corona folgt eine schnelle Erholung. „Wir sehen im konjunkturellen Verlauf ein V“, sagt Lucassen. Die Zahl der Kurzarbeiter sinke bereits spürbar. Dass eine regelrechte Pleitewelle die Wirtschaft überrollt, davon geht auch die Handwerkskammer für Schwaben nicht aus.

Hans-Peter Rauch, Präsident der Handwerkskammer für Schwaben: „Einen Lockdown darf es nie wieder geben – das wäre der Super-GAU.“ Bild: Ulrich Wagner

Jetzt kommt es aus Sicht der Wirtschaft darauf an, die Erholung zu stabilisieren. „Einen Lockdown darf es nie wieder geben – das wäre der Super-GAU, dann bekommen wir eine Pleitewelle ohne Ende“, sagt Handwerkskammer-Präsident Hans-Peter Rauch. Er fordert zudem mehr Verlässlichkeit von der Politik bei den Corona-Lockerungen: „Derzeit haben die Unternehmen keine Planungssicherheit, die Regeln können sich täglich ändern.“ Viele seiner Mitgliedsunternehmen würden sich fragen, ob Silvesterfeiern stattfinden können.

Gerhard Pfeifer, IHK: „Corona wirkte auf den Einzelhandel wie ein Brandbeschleuniger“

Im schwäbischen Handel plädiert man zudem für zusätzliche Sonntagsöffnungen – auch, damit die Einzelhändler ausgefallene Marktsonntage nachholen können. „Auf den lokalen Einzelhandel wirkte Corona wie ein Brandbeschleuniger“, schildert Gerhard Pfeifer, stellvertretender IHK-Präsident, die dramatische Lage. Der Handel litt schon vor dem Virus stark unter der Online-Konkurrenz.

Gerhard Pfeifer, Vizepräsident der IHK Schwaben und geschäftsführender Gesellschafter des Seil-Spezialisten Pfeifer aus Memmingen: „Auf den lokalen Einzelhandel wirkte Corona wie ein Brandbeschleuniger.“ Bild: Ralf Lienert

Überhaupt verschärft die Corona-Krise Probleme, die es zuvor gab. Das gilt auch für die Autoindustrie. Der Absatzrückgang und der Wandel hin zur E-Mobilität beuteln die Branche, große Zulieferer wie Continental bauen Stellen ab. Auch unsere Region kann betroffen sein. Schwäbische Autozulieferer beschäftigen mehr als 60.00 Mitarbeiter. Wo geht es für sie hin? Ist das E-Auto die Zukunft oder wird Wasserstoff eine Rolle spielen? „Es fehlt im Automobilbereich die industriepolitische Konzeption“, kritisiert Lucassen. Der Erfolg von Tesla beruht darauf, dass E-Autos und Ladenetz aus einer Hand angeboten werden. In Deutschland sei dies bisher nicht gelungen.

Handwerkspräsident Hans-Peter Rauch: „Wir wollen und können beim Thema Künstliche Intelligenz mitmischen“

Dass der Freistaat 100 Millionen Euro Fördergeld für den Großraum Augsburg bereitstellt, um den Strukturwandel besser zu stemmen, begrüßen die Wirtschaftsvertreter. Gefördert wird Forschung zu Künstlicher Intelligenz und die Entwicklung der Wasserstoff-Technologie. „Jetzt kommt es darauf an, daraus etwas zu machen“, mahnt Lucassen. Ziel müsse es sein, eine „Modellregion Wasserstoff-Technologie Schwaben“ zu schaffen. Das Handwerk wünscht sich, beim Thema Künstliche Intelligenz stärker eingebunden zu werden: „Wir wollen und können da mitmischen“, betont Handwerkspräsident Rauch.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen