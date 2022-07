Dank Job-Boom haben auch schwer vermittelbare Jugendliche beste Chancen

Plus Die Betriebe suchen händeringend Auszubildende. So bekommen plötzlich auch junge Menschen eine Chance, die früher als schwer vermittelbar galten. Ein Besuch bei Kolping.

Naim, 18, greift zur Feile. Zusammen mit den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Berufsintegrationsklasse bei Kolping geht es darum, aus Metall einfache Werkstücke herzustellen. Flaschenöffner, ein Euro-Zeichen aus Metall. Lange dauert der Kurs für den jungen, schlanken Mann in Jeans, weißen Turnschuhen und Kurzhaarschnitt allerdings nicht mehr. Zum 1. September beginnt er eine Ausbildung zum Heizungsbauer bei einem renommierten Handwerksbetrieb in Augsburg. Erst vor zwei Jahren kam er aus Nordmazedonien nach Deutschland und musste sich gute Sprachkenntnisse aneignen. Noch vor einigen Jahren wäre es ihm deutlich schwerer gefallen, eine Lehrstelle zu finden.