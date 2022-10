Ausbildungsmarkt

vor 32 Min.

Jugendliche können noch in diesem Jahr eine Ausbildung beginnen

Plus Immer noch gibt es viele freie Lehrstellen – aber auch noch einige Jugendliche suchen eine Ausbildung. Warum es Unterstützung braucht, damit Unternehmer und Bewerber zueinanderfinden.

Von Katja Neitemeier

Der junge Mann hat die Hände auf seiner grauen Bewerbungsmappe abgelegt. Mit offenem Blick schaut er in die Runde. "Das war einfach nichts für mich", sagt er. Gerade hat er von einem Aushilfsjob in einem Fitnessstudio erzählt. Dort wolle er keine Ausbildung machen. Nun sucht er eine Lehrstelle als Kaufmann für Büromanagement. Sein Lebenslauf: seit 2017 in Deutschland, spricht mehrere Sprachen fließend, Mittlere Reife mit guten Noten. Die Eckpunkte für seine Zukunft.

