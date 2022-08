Energie-Serie

Pilotprojekt in Schwaben: Agri-Photovoltaik kombiniert Landwirtschaft und Stromerzeugung

Plus Neue Konzepte vereinen Stromerzeugung und Anbau. Auf der Agri-Photovoltaik ruhen große Hoffnungen. Ein ganz besonderes Pilotprojekt befindet sich in unserer Region.

Von Michael Kerler

Will man einen Blick erhaschen, wie Energiegewinnung in Zukunft in Deutschland auch aussehen könnte, muss man Sigrid del Rio treffen. Mit dem Auto geht es aus Augsburg hinaus Richtung Donauwörth, dann herunter von der Schnellstraße, der Weg führt zwischen Feldern hindurch zu einer umzäunten Wiese. Am Tor begrüßt einen die Projektleiterin. Geboren in Madrid hat sie Forstingenieurswesen studiert und kam nach der Arbeit in der Forschung zu den Lechwerken, dem schwäbischen Energieversorger. Hier treibt sie den Bau von Solarparks voran und testet innovative Technologien aus, die helfen sollen, Landwirtschaft und Stromerzeugung zu verbinden. Das Interesse ist groß, das Fernsehen filmt.

