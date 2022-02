EZB-Entscheidung

06:37 Uhr

Steigende Inflation: Scharfe Kritik an EZB-Chefin Lagarde

Plus EZB-Chefin Christina Lagarde hält am Kurs des billigen Geldes fest. Das bringt ihr massive Kritik ein. Aber es könnte sich eine Kursänderung abzeichnen.

Von Michael Kerler

Lange hatte EZB-Chefin Christine Lagarde betont, dass die höhere Inflation in Europa ein vorübergehendes Phänomen sei. Schließlich waren manche Preise nach dem Höhepunkt der Corona-Krise nur gestiegen, weil in China zum Beispiel Häfen geschlossen hatten und der Nachschub nach Europa fehlte. Maßnahmen wie Rückkehr zu den alten Mehrwertsteuersätzen in Deutschland lösten weitere Preisschübe aus. Alles, so hatte es Lagarde erwartet, würde sich bald wieder normalisieren. Doch die Wette ging nicht auf: Im Januar 2022 schoss die Inflation in Europa auf 5,1 Prozent, in Deutschland liegt sie im Schnitt der letzten drei Monate ebenfalls auf diesem Niveau. Selten ist deshalb die Zinsentscheidung des EZB-Rates mit so großer Spannung erwartet worden wie am Donnerstag. Nimmt die EZB den Kampf gegen die Inflation auf? Hebt sie dafür in Europa die Zinsen an? Kehrt sie zumindest ab von ihrem ultralockeren Kurs des billigen Geldes? Christine Lagarde hat zunächst viele Kritikerinnen und Kritiker enttäuscht, ließ aber auch Raum für eine baldige Kursänderung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen