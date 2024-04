Galeria Karstadt Kaufhof insolvent: Diese 16 Filialen schließen 2024

Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof muss aufgrund einer erneuten Insolvenz 16 Filialen schließen. Welche das sind, haben wir für Sie zusammengefasst.

Die Modebranche in Deutschland durchlebt gerade schwere Zeiten. So mussten in den vergangenen Monaten unter anderem Hallhuber, Madeleine und Peter Hahn Insolvenz abmelden. Aber auch anderen Branchen sind in Schieflage geraten. Dazu gehört ein Autobauer, ein Automobilzulieferer und ein Metall-Unternehmen. Aber auch die Reisesparte von Tchibo, Real und ein Telefonanbieter sind in die roten Zahlen gerutscht. Auch Galeria Karstadt Kaufhof hat es wieder erwischt - zum dritten Mal innerhalb weniger Jahre. Mittlerweile ist bekannt, welche 16 Filialen geschlossen werden

Galeria Karstadt Kaufhof: Warenhaus-Kette ist zum dritten Mal innerhalb weniger Jahre insolvent

Galeria Karstadt Kaufhof hatte im Januar 2024 beim Amtsgericht Essen einen Insolvenzantrag gestellt. Es war das dritte Mal innerhalb weniger als vier Jahren.

Den Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) zufolge sucht der Warenhauskonzern einen neuen Eigentümer. Erste Gespräche mit potentiellen Investoren seien bereits geführt worden. Das Ziel: Galeria Karstadt Kaufhof soll weitergeführt werden.

Galeria Karstadt Kaufhof: Welche Filialen schließen 2024?

Nach der erneuten Insolvenz können nicht alle Filialen gerettet werden. Wie das Unternehmen mitgeteilt hat, werden 16 Standorte aufgegeben.

Folgende Standorte werden laut Galeria Karstadt Kaufhof zum 31. August 2024 geschlossen:

Augsburg

Berlin Ringcenter

Ringcenter Berlin Spandau

Spandau Berlin Tempelhof

Chemnitz

Essen

Köln Breite Straße

Breite Straße Leonberg

Mainz

Mannheim

Oldenburg

Potsdam

Regensburg Neupfarrplatz

Trier Fleischstraße

Fleischstraße Wesel

Würzburg

Unter anderem schließt also auch die Filiale von Galeria Karstadt in Augsburg. Die Filiale in Würzburg ist ebenfalls von der Schließung betroffen.

Diese 76 Filialen von Galeria Karstadt Kaufhof werden weitergeführt

Mit dem Wegfall der 16 Filialen bleiben von Galeria Karstadt Kaufhof noch 76 Standorte in Deutschland übrig. Das ist die komplette Liste, wie das Unternehmen sie nennt:

Aachen

Aschaffenburg

Bad Homburg

Bad Kreuznach

Bamberg

Bayreuth

Berlin Alexanderplatz

Berlin Hermannplatz

Berlin Kurfürstendamm

Berlin Schlossstraße

Schlossstraße Berlin Tegel

Tegel Bochum Ruhrpark

Ruhrpark Bonn

Braunschweig

Bremen

Centro Oberhausen

Darmstadt

Dortmund

Dresden

Düren

Duisburg

Düsseldorf Königsallee

Königsallee Düsseldorf Schadow

Schadow Erfurt

Erlangen

Euskirchen

Frankfurt Hauptwache

Hauptwache Freiburg (ehem. Karstadt )

(ehem. ) Freiburg (ehem. Kaufhof )

(ehem. ) Fulda

Gießen

Goslar

Göttingen

Hamburg AEZ

Hamburg Eimsbüttel

Hamburg Mönckebergstr.

Hannover

Heidelberg

Heilbronn

Karlsruhe

Kassel

Kiel

Kleve

Koblenz

Köln Hohe Straße

Hohe Straße Köln Nippes

Nippes Konstanz

Landshut

Leipzig

Limburg

Lörrach

Lüneburg

Magdeburg

Main-Taunus-Zentrum

Memmingen

Mülheim Heissen

Heissen München Marienplatz

München O.E.Z.

O.E.Z. München Rotkreuzplatz

Rotkreuzplatz München Schwabing

Münster Ludgeristraße

Ludgeristraße Münster Salztraße

Salztraße Nürnberg

Offenburg

Regensburg DEZ

DEZ Rosenheim

Rostock

Saarbrücken

Singen

Speyer

Stuttgart

Trier Simeonstraße

Simeonstraße Ulm

Viernheim RNZ

Wiesbaden

Wismar

Galeria Karstadt Kaufhof war bereits in der Vergangenheit insolvent

Der Insolvenz vorausgegangen waren die finanziellen Schwierigkeiten des Mutterkonzerns Signa. Der dpa zufolge musste Galeria Karstadt Kaufhof Ende 2022 in einem Schutzschirmverfahren gerettet werden. Die Gläubigerversammlung stimmte im März 2023 dem Insolvenzplan zu. Der Mutterkonzern hatte für die Sanierung von Galeria Karstadt Kaufhof 200 Millionen Euro zugesagt. Diese sollten in mehreren Teilen gezahlt werden. Laut dpa sollen die ersten 50 Millionen im Februar überwiesen werden. Ob dies nun tatsächlich passiert, ist unklar.

Wie es mit den rund 15.000 Beschäftigten weitergeht ist bislang noch nicht klar. Bei der letzten Insolvenz zahlte die Bundesagentur für Arbeit ihnen drei Monate lang Insolvenzgeld.

Übrigens: Neben einem Bäcker ist auch eine Supermarktkette insolvent, die seit 2024 nun aber unter neuem Namen läuft. Auch eine Hotel-Gruppe ist in die roten Zahlen gerutscht.