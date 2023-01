Interview

vor 46 Min.

Varta-Chef: "Unser Bestreben ist es, so weit wie möglich jeden Arbeitsplatz zu erhalten"

Varta-Chef Markus Hackstein setzt darauf, dass es bald wieder aufwärts geht: "Wir glauben an den Standort, wir glauben an unsere Qualität made in Germany."

Plus Markus Hackstein hat Varta in einer Krise übernommen. Jetzt erklärt er, wie die Zahlen besser werden sollen, wo die Produkte der Zukunft liegen und dass er am Standort festhält.

Von Martina Bachmann, Michael Kerler

Herr Hackstein, Varta war jahrelang auf Wachstumskurs. Wie konnte sich die Situation so schnell drehen, dass jetzt ein großer Teil der Belegschaft in Nördlingen in Kurzarbeit ist?

