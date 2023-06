Mit den Apothekern klagen die Falschen

>>Ich kenne keine Apotheke, welche aus Kostengründen geschlossen wurde. <<



Zu Apotheken haben Sie so viel Vorurteile wie Herr Grimm, nur Ahnung haben Sie beide gar keine. Welchen Bestandsschutz soll denn eine Apotheke haben? Freier Wettbewerb ist also auch nicht gegeben? Tut soviel Ahnungslosigkeit denn nicht weh? Denn grundsätzlich kann jeder Apotheker selbst eine Apotheke eröffnen, selbst wenn nebenan bereits eine Apotheke existiert. Allerdings darf jeder Apotheker auch nur maximal drei Apotheken besitzen, um die Bildung von Filialbetrieben zu verhindern. In jeder Apotheke muss auch mindestens ein ausgebildeter Apotheker anwesend sein, auch bei Nachtdiensten.



Von Versandapotheken haben Sie sicher auch noch nie etwas gehört oder gelesen. Diese Versandhändler haben weit weniger Auflagen als der Apotheker vor Ort, da sie auch nicht unbedingt Fachpersonal benötigen. Ihre Behauptung, dass es mehr als eine Recherche gäbe, die das Fehlen einer fachlichen Beratung nachweise, ist eine freche Lüge von Ihnen oder nachplappern von AfD-Parolen. Denn Google zeigt mir seitenlang nichts dergleichen an: https://www.google.com/search?q=fehlen+einer+fachlichen+beratung+apotheke



Meine Frau hat viele Jahre eine Apotheke geleitet, da wurden - wie auch bei allen mir bekannten Kollegen - Kunden stets fachlich beraten. Heute gibt es aber Auflagen für Apotheker, nach denen sie nicht ein vom Arzt verordnetes Medikament abgeben dürfen, wenn die Krankenkasse mit einem anderen Unternehmen Verträge über ein gleichwertiges, aber billigeres Präparat hat. Trotzdem werden die Kunden auch da fachlich beraten.



Grundsätzlich werde ich bei solchen Neiddebatten aber sauer, denn bevor jemand überhaupt Apotheker wird, muss er ein jahrelanges Studium in Pharmazie absolvieren. Wenn man dann wirklich in die Selbstständigkeit gehen will, dann sind in der Regel sechsstellige Investitionen in Geschäftsausstattung und Wareneinkäufe anstehend, eine Geld, dass man als Kredit aufnehmen muss, weil nach dem Studium an sich leere Kasse herrscht. In der Regel benötigt man auch PTA, die kosten auch mehr, als Herr Grimm schreibt:

>>Eine pharmazeutisch-technische Assistentin (PTA) verdient in den ersten beiden Berufsjahren ausweislich der Internetseite "pta heute" in den ersten beiden Berufsjahren knapp über 2400 Euro brutto und mit 15-jähriger Berufserfahrung 3072 Euro. <<

Zu dieser Summe dürfen Sie nochmal 80% hinzurechnen für die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, für Urlaubs- und Weihnachtsgeld und für die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Natürlich kann man als Selbstständiger mehr verdienen als ein Angestellter, aber man trägt auch ein hohes finanzielles Risiko. Die meisten Schreiberlinge wollen zwar gerne so viel verdienen wie ein Selbstständiger, nur die Risiken werden nicht gewollt. Last but not least: Gewerbeimmobilien sind um einiges teurer in der Miete als Wohnraum. Diese Miete und auch die Nebenkosten wie Strom, Heizung oder Telefon müssen auch erst erwirtschaftet werden. Aber das interessiert hier nicht jeden.

