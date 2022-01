Leitershofen

Erhardt+Leimer wächst dank Tesla und Co. im Rekordtempo

Plus Erhardt+Leimer aus Leitershofen liefert unter anderem Technik für die Batterie-Produktion. Das Geschäft boomt, jetzt entstehen zahlreiche neue Jobs in der Region.

Von Michael Kerler

Dem US-Unternehmer Elon Musk ist es gelungen, mit Tesla die Autobranche vor sich herzutreiben. Zahlreiche Autobauer investieren heute in die E-Mobilität, Tesla selbst baut ein riesiges Werk in Grünheide nahe Berlin. Für die Herstellung der nötigen Batterien entstehen ebenfalls neue Fabriken. Von diesen Investitionen profitieren auch deutsche Mittelständler. Der Automatisierungsspezialist Erhardt+Leimer mit seinem Stammsitz in Leitershofen bei Augsburg schrieb 2021 ein Rekordjahr. Der Auftragseingang sei mit 210 Millionen Euro so hoch wie nie gewesen, berichtet das Unternehmen.

