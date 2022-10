Metall- und Elektroindustrie

vor 33 Min.

Welche Lohnerhöhung ist in der Krise möglich?

Plus Mark Furtwängler, Chef von Bühler Motor, sieht die Autozulieferer unter besonderem Druck. Die IG Metall fordert dagegen angesichts zehn Prozent Inflation ein Lohn-Plus für die Beschäftigen.

Von Michael Kerler Artikel anhören Shape

Blickt Mark Furtwängler auf sein Unternehmen, findet er sich derzeit in einer zwiegespaltenen, fast paradoxen Situation wieder. Das Unternehmen Bühler Motor stellt als Zulieferer der Autoindustrie zum Beispiel elektrische Wasser- oder Ölpumpen her, die in Fahrzeuge vieler Fabrikate eingebaut werden. Unter anderem produziert Bühler Motor mit rund 250 Beschäftigten in Monheim in Nordschwaben. Aufträge sind da, sagt Furtwängler. Auch den Umsatz der Unternehmensgruppe könnte er dieses Jahr um rund zehn Prozent gegenüber einem schwachen Vorjahr steigern. „Dummerweise steigen die Kosten um das Doppelte“, beschreibt er die Situation. Dass die Wirtschaft derzeit große Probleme hat, ist kein Geheimnis.

