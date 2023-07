Vom Ingenieur zum Yogalehrer: Menschen aus der Region erzählen von ihrem Quereinstieg

Plus Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer denken darüber nach, nicht nur den Job, sondern auch die Branche zu wechseln. Drei Menschen aus der Region haben den Schritt gewagt.

Über die Hälfte der Deutschen möchte einen anderen Job. Das ist das Ergebnis einer Studie des Slack Future Forums. Nicht nur innerhalb ihrer Branche versprechen sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Vorteile durch einen Jobwechsel – manche versuchen es auch auf einem ganz neuen Gebiet. Dabei kann ein Quereinstieg eine große Chance sein, aber auch eine riesige Herausforderung. Und es gibt vieles zu bedenken. Drei Menschen aus der Region haben den Schritt gewagt und erzählen von ihren Erfahrungen.

Ich habe als Jugendlicher gerne Kochshows geschaut. Deshalb habe ich 2005 eine Ausbildung zum Koch in Steppach begonnen. Aber ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass die Realität mit den Kochshows im Fernsehen wenig zu tun hatte. Die Sendungen zeigen den Fertigungsprozess in kürzester Zeit und ohne die Vorbereitung. Ich musste mir auch schnell ein dickes Fell zulegen. Schon nach ein paar Wochen habe ich gemerkt, dass das überhaupt nicht mein Ding ist. Ich wollte die Ausbildung abbrechen. Aber ich wohnte noch zuhause und meine Mutter meinte: Du wolltest das, jetzt ziehst du es auch durch.