Rechtsstreit

13.01.2023

Die IHK Schwaben hat sich verrechnet

Plus Ein Unternehmer aus Memmingen hat geklagt und recht bekommen: Die Kammer hat bei Beitragsforderungen gegen das Gesetz verstoßen. Was das für andere Firmen bedeuten könnte.

Von Matthias Zimmermann Artikel anhören Shape

Zahlen lügen nicht. Ob es gut läuft oder nicht für ein Unternehmen, das spiegelt sich in seinen Kennzahlen eindeutig wider. Es gibt genaue Regeln dafür, wie Unternehmen ihre Finanzen abzubilden haben. Das macht die Zahlen, zumindest für Experten, vergleichbar. So weit so gut. Doch was ist, wenn die Regeln, nach denen Bilanzen oder Wirtschaftspläne aufgestellt werden, variieren oder unklar sind? Dann öffnet sich ein weiter Raum für Streit und Unsicherheit, der erst von Gerichten wieder geschlossen werden kann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen