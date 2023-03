Streik in Baden-Württemberg: Hier wird heute am 27. März 2023 gestreikt

Auch Baden-Württemberg trifft der Streik heute am 27. März 2023 massiv. Das müssen Sie unter anderem zu den Bereichen Nahverkehr, Bahn und Flughafen wissen.

Beim großen Streik heute am 27. März 2023 ist auch Baden-Württemberg betroffen. Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hatten den Warnstreik in der vergangenen Woche angekündigt. Er hat in der Nacht von Sonntag auf Montag um 0 Uhr begonnen und wird um 24 Uhr enden.

Betroffen sind neben der Deutschen Bahn, dem ÖPNV, deutschen Flughäfen und Autobahnen auch Wasser- und Schifffahrtsämter. Wo in Baden-Württemberg gestreikt wird und welche Bereiche besonders betroffen sind, lesen Sie hier.

Außerdem: Verdi hat in Baden-Württemberg für Montag Kundgebungen in Karlsruhe, Heidelberg und Ulm angekündigt. Übrigens ist auch in Bayern und Nordrhein-Westfalen mit erheblichen Einschränkungen zu rechnen.

Streik in Baden-Württemberg heute am 27. März 2023: Was ist an Flughäfen zu erwarten?

Am Flughafen in Stuttgart ist am Montag mit erheblichen Einschränkungen zu rechnen. Hier sind dem Spiegel zufolge sowohl Beschäftigte des öffentlichen Dienstes als auch der Bodenverkehrsdienste und des Sicherheitspersonals zum Streik aufgerufen. Online informiert der Flughafen darüber, dass "mit massiven Beeinträchtigungen des Flugbetriebs und bei der Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu rechnen" sei. Aktuell sei aber noch unklar, ob der Flugbetrieb komplett stillsteht oder ob dieser zumindest teilweise möglich ist. Reisenden empfiehlt der Airport, sich bei ihrer Fluggesellschaft fortlaufend über den Flugstatus für Montag zu informieren.

Der Bodensee-Airport in Friedrichshafen ist nach Informationen von schwaebische.de nicht von dem Flughafen-Streik am 27. März 2023 betroffen. Dem Bericht zufolge hätte der Flughafen aber mitgeteilt, dass die Flüge der Lufthansa von und nach Frankfurt wegen des Streiks am Frankfurter Flughafen gestrichen würden. Der restliche Betrieb würde planmäßig verlaufen, zudem würden umgeleitete Flüge aus Stuttgart erwartet, die am Montag in Friedrichshafen abgefertigt werden würden.

Der Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) teilt auf seiner Website mit, dass Reisende aufgrund des Streiks des Sicherheitspersonals am Montag am Security-Check mit Störungen und längeren Wartezeiten rechnen müssten. Zudem sollten Passagiere bereits drei Stunden vor Abflug am Flughafen sein und vor Reiseantritt ihren Flugstatus überprüfen.

Streik im Fern- und Nahverkehr: Was ist am 27. März 2023 in Baden-Württemberg zu erwarten?

Nicht nur wer am Montag einen Flug gebucht hat, sondern auch Bahnreisende sowie Menschen, die den ÖPNV nutzen, müssen am Streiktag von Verdi und der EVG mit massiven Einschränkungen rechnen.

Die Deutsche Bahn hat laut tagesschau.de bereits angekündigt, dass sie den gesamten Fernverkehr wegen des angekündigten bundesweiten Streiks am 27. März 2023 einstellen werde. Auch im Regionalverkehr werden demnach die meisten Verbindungen ausfallen. Das dürfte auch in Baden-Württemberg der Fall sein.

Das Bundesland gehört außerdem zu den sieben Ländern, in denen neben der EVG auch Verdi im öffentlichen Nahverkehr zum Streik aufgerufen hat. Betroffen sind dem Spiegel zufolge Stuttgart, Karlsruhe, Baden-Baden, Freiburg, Konstanz, Ulm, Mannheim, Esslingen und Heilbronn. In Karlsruhe wurde bei der AVG außerdem zum Solidaritätsstreik aufgerufen. Laut dem SWR dürften alleine davon Hunderttausende Menschen betroffen sein.

Streik heute am 27. März 2023 in Baden-Württemberg: Welche Auswirkungen sind für Autofahrer zu erwarten?

Zum Streik am 27. März 2023 sind auch Beschäftigte der Autobahngesellschaft des Bundes aufgerufen. Daher dürfte es auch in Baden-Württemberg im Straßenverkehr - besonders auf Autobahnen und Bundesstraßen - zu Behinderungen kommen.

Verdi hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass unter anderem die Baustelleneinrichtung vom Streik betroffen sein wird, es also zu Staus kommen könne. Zudem hatte Verdi-Sprecherin Christine Behle gesagt, dass "bestimmte Tunnel in den Blick" genommen werden und für die Streikdauer gesperrt würden. Wie der SWR berichtet, müssen sich Autofahrerinnen und Autofahrer am Montag zwar auf Staus und Umleitungen einstellen, ganze Streckenabschnitte oder Tunnel würden aber nicht gesperrt werden. Um solche Sperrungen zu verhindern, will die Autobahngesellschaft Notdienstvereinbarungen schließen. Das würde sicherstellen, dass Tunnel weiterhin überwacht werden und folglich für den Verkehr auch nicht gesperrt werden müssen.

Auf den Straßen dürfte es trotzdem voll werden, wenn Bus-, Bahn- und eventuell sogar Flugreisende auf das Auto ausweichen.

Streik auf Wasserstraßen: Wo wird am 27. März 2023 in Baden-Württemberg gestreikt?

Auch Flüsse und Gewässer in Baden-Württemberg sind zum Teil von dem großen bundesweiten Warnstreik am 27. März 2023 betroffen. Wie Verdi mitteilt, sind auch Beschäftigte der Wasserstraßen im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst zum Arbeitskampf aufgerufen.

Was bedeutet das? Verdi-Sprecherin Christine Behle hatte bei der Pressekonferenz von Verdi und der EVG am Donnerstag aber davon gesprochen, dass alle nicht automatisierten Schleusen in ganz Deutschland bestreikt würden. Das könne zu erheblichen Einschränkungen sowie "Bereichen, in denen es nicht weitergeht", führen. Das dürfte auch in Baden-Württemberg zutreffen, denn hier sind die Streikenden an den Schleusen laut Verdi dazu aufgerufen, sich am Montag zentral an der Schleuse in Heidelberg zu versammeln.