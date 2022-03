Taxonomie

Wie die EU den Finanzmarkt zum Klimaretter machen will

Plus Taxonomie ist im Streit um die Kernkraft zum Schlagwort geworden. Doch hinter dem EU-Regelwerk steckt viel mehr – vor allem viel mehr Bürokratie für Unternehmen.

Von Matthias Zimmermann

Ziele sind gut, nicht nur in der Politik. Doch oft bleibt es dort bei Willensbekundungen. Insofern müsste das, was die EU-Kommission schon seit Monaten vorbereitet, eigentlich alle Kritiker besänftigen, die sagen, die Politik rede nur, handle aber nicht. Mit ihren Gesetzgebungen zum Thema Taxonomie, will die EU-Kommission ihre ehrgeizigen Klimaziele in die Tat umsetzen. Bis 2050 soll die EU klimaneutral sein. Schon bis 2030 sollen die Klimagasemissionen um 55 Prozent im Vergleich zum Referenzjahr 1990 gesenkt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

