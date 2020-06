10:50 Uhr

14-jähriger Schüler bei Unfall in Aichach verletzt

Bei einem Unfall in Aichach ist am Mittwoch ein Schüler verletzt worden. Ein Autofahrer hatte ihn offenbar übersehen.

Ein 14-Jähriger ist am Mittwoch bei einem Unfall in Aichach leicht verletzt worden. Laut Polizei fuhr der Schüler kurz vor 13 Uhr mit dem Fahrrad auf der Schulstraße. Ein 32-jähriger Autofahrer übersah den ihm entgegenkommenden 14-Jährigen offenbar, als er von der Schulstraße nach links in die Rosenau einbiegen wollte.

Laut Polizei brachte der Autofahrer den Schüler mit seinem Rad zu Fall, der 14-Jährige kam auf einem an der Einmündung stehenden Auto auf. Er wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wurde auf etwa 3000 Euro geschätzt. (AZ)

