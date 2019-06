vor 18 Min.

20000 Besucher beim Brauereifest in Kühbach

Veranstalter, Polizei und Rotes Kreuz sind insgesamt zufrieden mit dem Verlauf des Kühbacher Brauereifestes. Es gibt auch eine schlechte Nachricht.

Von Josef Mörtl

Christi Himmelfahrt und Freitag – das waren die Großkampftage beim Kühbacher Brauereifest. Die Verantwortlichen und Vertreter von Polizei und Rotem Kreuz zogen am Sonntagvormittag eine vorläufige Bilanz der Veranstaltung, die am Sonntag mit einem Bayerischen Abend zu Ende ging. Demnach verliefen die Festtage im üblichen Rahmen. Will heißen: Die Zahl der Einsätze von Polizei und Rettungsdienst hielten sich auf dem Niveau der Vorjahre. Ein Besucher erlitt einen Schädelbruch. Die Besucherzahl wird auf insgesamt rund 20000 Menschen gezählt.

Ein junger Mann schlägt beim Brauereifest mit dem Kopf auf dem Asphalt auf

Zur vorläufigen Bilanz des 33. Brauereifestes trafen sich am Sonntag nach dem Gottesdienst im Weizenzelt der Leiter der Polizeiinspektion Aichach, Erich Weberstetter, der Einsatzleiter des Roten Kreuzes, Mario Pettinger, Simon Tiltscher vom Kühbacher Burschenverein, Fördervereinsvorsitzender Norbert Peters vom TSV Kühbach, Jutta Hahn von der Brauerei und Baron Umberto Freiherr von Beck-Peccoz. Weberstetter und Pettinger berichteten von 53 verhaltenstypischen Einsätzen. Dabei handelte es sich überwiegend um Schnittverletzungen. Bedauert wurde, dass vereinzelt auch Verletzungen aufgrund körperlicher Auseinandersetzungen zu verzeichnen waren (siehe eigenen Bericht). Schwerwiegend war die Verletzung eines jungen Mannes, der mit Sicherheitskräften aneinander geriet. Dabei ging der Mann zu Boden und schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf. Später stellte sich heraus, dass er einen Schädelbruch erlitten hatte, wie Pettinger berichtete. Das Rote Kreuz sorgte dafür, dass der junge Mann nach Augsburg ins Klinikum kam. Ein 15-jähriger musste aufgrund übermäßigen Alkoholgenusses in die Kinderklinik.

Sieben Verletzte kommen vom Brauereifest ins Krankenhaus

Die Verantwortlichen betonten, das im Vorfeld ausgearbeitete Sicherheitskonzept habe sich einmal mehr bewährt. Auf dem Gelände der Kläranlage wurde ein Behandlungsplatz aufgebaut mit zwei Einsatzzelten. Der Transport ins Krankenhaus von sieben Verletzten an drei Tagen hielt sich in Grenzen. Bestens bewährt hat sich nach Angaben des Roten Kreuzes auch die Zusammenarbeit mit Polizei und Sicherheitsdienst.

Baron von Beck-Peccoz sprach den Einsatzkräften von Polizei und Rotem Kreuz ein große Lob aus: „Was täten wir ohne euch“. Auch er zeigte sich mit dem Sicherheitskonzept zufrieden, wenn auch, wie er meinte, jeder Vorfall ist einer zu viel sei. Bei einem so riesigen Fest mit über 20 000 Gästen entsstünden aber einfach Lücken, die man in Zukunft noch schließen wolle, kündigte er an. Erfreulich war aus Sicht des Veranstalters am Freitagabend, dass sich die allermeisten der jungen „Wiesn-Besucher“ mit dem Auto bringen und auch wieder abholen ließen. Nach Ansicht des Barons haben die Kühbacher das Fest mittlerweile voll angenommen. Vier Tage lang seien unzählige junge Leute in Lederhose und Dirndl unterwegs gewesen. Ein toller Anblick, wie Beck-Peccoz meinte.

Helfer in der Küche haben sich schon fürs Brauereifest 2020 eingetragen

Simon Tiltscher von den Kühbacher Burschen und Fördervereinsvorsitzender Norbert Peters waren voll des Lobes. Die Lage des Weizenzeltes habe sich voll gelohnt, auch wenn sich zahlreiche junge Leute am Freitag ihr eigenes Bier mitgebracht hatten und vor dem Zelt tranken. Peters berichtete von der Küche, dass die Helfer dort Hand in Hand arbeiteten. Sie hatten jede Menge zu tun. Bis zum Samstagabend wurden nicht weniger als 7000 Rollbratensemmeln verkauft, doppelt so viele wie im vorigen Jahr. Dennoch arbeite jeder gerne in der Küche mit, auch wenn das nonstop Arbeit an vier Tagen bedeute. Schon jetzt seien die Arbeitslisten ausgefüllt für nächstes Jahr. Peters, der seit drei Jahren im Amt ist, hat ein paar Änderungen mit eingebracht, die sich allesamt bestens bewährt hätten, wie er betonte. Nach den ersten beiden Tagen des Ansturms war es am Samstag ruhiger auf dem Brauereifest, bei dem mit Stockschützenturnier, Kindertheater und Partyband für Unterhaltung gesorgt war.

