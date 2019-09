vor 6 Min.

87-Jährigem unterläuft bei Schafhausen Vorfahrtfehler

Ein 87-Jähriger will von Schafhausen nach Sielenbach fahren. Dabei unterläuft ihm ein Vorfahrtsfehler. Es kommt zum Zusammenstoß.

Ein 87-jähriger Rentner hat am Montagabend in Schafhausen mit einem Vorfahrtfehler einen Unfall verursacht. Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 18.30 Uhr, als der 87-Jährige von der Schönberger Straße nach links in Richtung Sielenbach abbiegen wollte.

87-Jähriger übersieht bei Schafhausen das Auto eines 41-Jährigen

Dabei übersah er das Auto eines 41-Jährigen, der auf der vorfahrtsberechtigten Maria-Birnbaum-Straße ortsauswärts unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß im Einmündungsbereich. Dabei wurden der Unfallverursacher, seine Beifahrerin und der 41-Jährige leicht verletzt. Alle drei brachte ein Rettungswagen ins Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 11.000 Euro. (AN)