Achtung Baustelle: Der Ausbau der Staatsstraße bei Pöttmes beginnt

Die Straße zwischen Pöttmes und dem Ortsteil Kühnhausen wird ausgebaut. Dabei ist die Strecke zeitweise gesperrt. Worauf sich Autofahrer einstellen müssen.

Von Nicole Simüller

Der Ausbau der Staatsstraße 2045 zwischen Pöttmes und dem Ortsteil Kühnhausen beginnt am Montag, 14. September. Zeitgleich wird entlang der Straße ein Geh- und Radweg gebaut. Ab Montag, 21. September, muss daher die Straße zwischen Kühnhausen und Pöttmes für den Verkehr komplett gesperrt werden. Das teilte das Staatliche Bauamt Augsburg mit.

Die Staatsstraße 2045 zwischen Kühnhausen und Pöttmes weist nach Angaben des Staatlichen Bauamts erhebliche Schäden auf. Auch die Linienführung der Strecke sei unzureichend. Zudem fehlt ein Geh- und Radweg. Daher starten der Markt Pöttmes und das Staatliche Bauamt in einem gemeinsamen Projekt den Um- und Ausbau auf sieben Meter Fahrbahnbreite mit Anbau eines zweieinhalb Meter breiten Geh- und Radweges.

Staatsstraße bei Pöttmes: Straßensperrung beginnt am 21. September

Ab Montag, 14. September, starten die Vorbereitungen für die Bauarbeiten: die Baustelle wird eingerichtet, die Schilder für die Umleitung werden aufgebaut. In der ersten Bauphase, die bis Anfang November beendet sein soll, wird der Kreuzungsbereich der Staatsstraße 2045 mit der Rampe zur Staatsstraße 2035 umgebaut. Ab Montag, 21. September, beginnen die Arbeiten im Bereich der Verknüpfung zwischen den Staatsstraßen 2035 und 2045. Die Von-Gumppenberg-Straße sowie die Staatsstraße 2045 sind von der Staatsstraße 2035 aus nicht mehr erreichbar. Der Durchgangsverkehr auf der Staatsstraße 2035 ist von den Arbeiten nicht betroffen.

Für die Zufahrt zur Von-Gumppenberg-Straße sowie in Richtung Schrobenhausen wird dem Staatlichen Bauamt zufolge eine innerörtliche Umleitung über die Augsburger Straße eingerichtet. Die Arbeiten im Kreuzungsbereich umfassen den Anbau von Gehwegen, die Errichtung einer neuen Querungsstelle sowie die Erneuerung der Asphaltdecke. Es ist vorgesehen, diese Arbeiten bis Anfang November abzuschließen.

Umleitung verläuft über Wiesenbach und Baar

Gleichzeitig mit den Arbeiten an dem Knotenpunkt beginnen ab 21. September die Arbeiten an der Staatsstraße 2045 zwischen Kühnhausen und Pöttmes. Es ist geplant, in einem ersten Abschnitt bis Mitte Dezember die Staatsstraße, beginnend am westlichen Ortsrand von Pöttmes, auf einer Länge von circa einem Kilometer umzubauen sowie den Geh- und Radweg zu ergänzen. Hierzu muss eine Stützmauer unter dem vorhandenen Kreuzungsbauwerk der Staatsstraßen 2035 und 2045 errichtet werden.

Im Bereich des Kühnhauser Grabens wird ein Regenrückhaltebecken gebaut. Die großräumige und für den Schwerverkehr geeignete Umleitung für den Verkehr zwischen Kühnhausen und Pöttmes verläuft in beiden Richtungen über Wiesenbach und Baar, von dort über die Staatsstraße 2047 über den Posteig bis nach Gebersdorf (Gemeinde Petersdorf). Von dort folgt die Umleitung der Staatsstraße 2035 durch Gundelsdorf zurück nach Pöttmes.

In der Winterpause soll die Strecke – wenn auch unter Einschränkungen – für den Verkehr wieder befahrbar sein. Im nächsten Jahr stehen dann der Um- und Ausbau an der restlichen Strecke bis zum Ortseingang von Kühnhausen an. Die Umleitung wird dieselbe sein wie in diesem Jahr. Der Markt Pöttmes erstellt den Geh- und Radweg in Sonderbaulast, der Freistaat die Staatsstraße. Insgesamt werden laut Bauamt etwa 4,5 Millionen Euro investiert.

