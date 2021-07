Unfall: Autofahrer übersieht Radler und fährt in Gegenverkehr

Ein 29-jähriger Autofahrer übersieht zwischen Bergen und Derching einen Radler und verursacht einen Unfall mit vier Beteiligten. Es entsteht ein hoher Sachschaden.

Zwischen dem Affinger Ortsteil Bergen und Derching (Stadt Friedberg) ist es am Donnerstag zu einem Unfall gekommen. Ein 29-jähriger Autofahrer war am Donnerstag gegen 17.30 Uhr auf der Kreisstraße AIC25 in Richtung Derching unterwegs. Wie die Polizei berichtet, fuhr er zu schnell. Kurz hinter dem Affinger Ortsteil Bergen übersah er einen Radler und musste ihm abrupt ausweichen. Dabei verlor der 29-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen und schleuderte in den Gegenverkehr.

Unfall bei Affing-Bergen: Gesamtschaden im fünfstelligen Bereich



Dabei stieß er mit einer 41-Jährigen in einem Touran zusammen. Hinter dem Wagen der 41-Jährigen war ein 28-jähriger Autofahrer unterwegs, der in den Straßengraben auswich. So konnte er einen Zusammenstoß verhindern.

Bei einem Verkehrsunfall zwischen Affing-Bergen und Derching war auch die Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen vor Ort. Foto: Verena Golling/ff Mühlhausen

Die meisten Beteiligten verletzten sich bei dem Unfall nur leicht. Eine Person wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen war vor Ort. Die Verbindungsstraße AIC25 musste zeitweise komplett gesperrt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 25.000 Euro. (kneit)