Mann beleidigt Altenpflegerin und muss nach Prozess in Haft

Plus Schwere Vorwürfe eines Mannes gegen die Pflegerin seines Vaters haben nun Folgen. Der Mann muss in Haft. Das Urteil des Amtsgerichts Aichach ist rechtskräftig.

Wegen Beleidigung und übler Nachrede verurteilte das Amtsgericht Aichach im März vergangenen Jahres einen Mann zu einer Haftstrafe. Inzwischen ist das damalige Urteil gegen den damals 37-Jährigen rechtskräftig. Das teilte das Landgericht Augsburg auf Anfrage unserer Redaktion mit. Der Mann hatte gegen die Altenpflegerin seines Vaters mehrere Beschuldigungen erhoben.